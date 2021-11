Marvin Bagley III aurait refusé d’entrer en jeu contre les Pacers

Cette série est moins médiatique, riche en rebondissements et importante que celle autour de Ben Simmons à Philadelphie, mais la saga Marvin Bagley III à Sacramento continue elle aussi.

On sait que l’intérieur des Kings est écarté de la rotation par Luke Walton, ce qui provoque la colère de son agent mais ne semble pas gêner le groupe d’après les dires du coach californien.

Dimanche dernier, contre les Pacers, et alors qu’il n’avait plus vu les parquets depuis dix matches de suite (il n’a eu droit qu’à dix minutes cette saison), l’ailier fort aurait refusé de rentrer en jeu d’après certains médias américains. Vérité ou rumeur ? Avant la rencontre contre les Spurs ce mercredi, Luke Walton a sorti la langue de bois.

« Marvin et moi, on communique constamment et aujourd’hui, on parle de San Antonio », lance l’ancien coach des Lakers. « Il sait, comme tout le monde, qu’on a besoin de chacun et que tout le monde doit être prêt. Je ne rentre pas là-dedans. Ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. Ce qui compte, ce qu’on continue d’avancer. »

En répondant à côté, Luke Walton confirme tout de même que la situation est problématique et un transfert rapide serait clairement la meilleure solution pour les deux camps.

Mais qui voudrait actuellement d’un Marvin Bagley III talentueux offensivement certes mais surtout fragile physiquement, bloqué sur le banc ces dernières semaines et, en plus, qui sera free agent l’été prochain ?