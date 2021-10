Luke Walton assure que le cas Marvin Bagley ne perturbe pas les Kings

À chacun ses problèmes… Du côté de Philly, il y a le cas Ben Simmons, et toutes proportions gardées, les Kings doivent gérer le cas Marvin Bagley.

L’intérieur, drafté avant Trae Young et Luka Doncic en 2018, a déçu depuis son arrivée en NBA, et cette semaine, son agent est monté au créneau pour s’en prendre aux dirigeants. Selon Jeff Schwartz, les Kings ont refusé d’échanger son client, estimant qu’il avait de la « valeur », et finalement, le voilà aujourd’hui écarté du groupe.

Une situation qui doit évidemment perturber le groupe même si Luke Walton en minimise l’impact. « Je ne rentre pas dans ces histoires » a-t-il expliqué avant la victoire surprise à Portland. « Pour moi, on forme une équipe. On sait qu’on a un plan. On le connaît et on a besoin de tout le monde cette saison ».

Pour autant, est-ce que cette mise à l’écart du joueur, sorti de la rotation, peut peser sur le groupe ? « Absolument pas. Pas avec notre groupe » assure le coach des Kings. « On a un groupe soudé. On en parle, qu’il s’agisse des échanges de la saison passée ou autre. Nous ne nous préoccupons pas des problèmes extérieurs. Nous sommes un groupe soudé. Vous pouvez demander à n’importe lequel des joueurs. Ils croient tous en ce que nous faisons, ils travaillent dur et nous sommes dans une bonne position. »

Pour l’instant, Marvin Bagley reste donc à l’écart du groupe. Il n’est pas blessé, mais Luke Walton estime qu’il passe derrière Richaun Holmes, Tristan Thompson, mais aussi Harrison Barnes dans la peinture.