L’agent de Marvin Bagley III est très fâché contre les Kings

Que Marvin Bagley III ne fasse pas partie des joueurs qui ont décroché une prolongation de contrat cet automne, cela n’a surpris personne. En revanche, qu’il soit exclu de la rotation dès le début de la saison, pour son agent, c’est la goutte qui fait déborder le vase !

« Sacramento a informé Marvin Bagley qu’il ne faisait pas partie de la rotation pour la soirée d’ouverture, ce qui est complètement déroutant », écrit Jeff Schwartz dans un communiqué. « Il est clair qu’ils n’ont aucun plan pour lui dans le futur, et pourtant, ils ont refusé des échanges potentiels à la « trade deadline » puis cet été, en mettant en avant sa « valeur ». Au lieu de cela, ils ont choisi de le faire revenir mais de ne pas le faire jouer, une décision totalement contradictoire avec leur argument de ‘valeur’. »

« Un cas d’école de mauvaise gestion »

Jeff Schwartz ne demande évidemment pas que son joueur soit transféré pour éviter une amende, mais le divorce est consommé entre le camp Bagley et les Kings. C’est d’autant plus problématique pour le joueur qu’il entre dans sa dernière année de contrat, et qu’il sera free agent en juillet prochain.

Pour l’agent, cette affaire est un « cas d’école en termes de mauvaise gestion« . Du côté de Luke Walton, on défend un système avec trois arrières (Fox, Haliburton, Mitchell) dans lequel Bagley n’a pour l’instant pas sa place…