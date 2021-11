Les Warriors arrêtés sur les terres de Stephen Curry

« C’est toujours spécial. Ce n’est plus un secret pour personne. J’ai vu beaucoup de rouge de Davidson et de bleu des Warriors ».

Comme chaque année, le retour de Stephen Curry, qui a grandi à Charlotte et a joué à l’université de Davidson, terre de ses premiers exploits, est un événement. Sous les yeux de son père, Dell, ancien joueur des Hornets désormais consultant TV, le meneur des Warriors a toutefois vécu une soirée compliquée sur le terrain (24 points, 10 passes décisives), soldée par une défaite 106-102 et une adresse loin de ses standards habituels, surtout à 3-points (3/13, son pire total depuis le début de saison).

Presque à domicile

Une baisse de régime qu’il a expliqué par le manque de rythme et de mouvement de la part de son équipe en attaque, et aussi par la bonne défense des Hornets.

« Offensivement, c’était une soirée difficile. Nous n’avons pas bien shooté de loin. Sur certains tirs, on doit un peu mieux analyser le rythme du match. Quand les tirs ne rentrent pas et que le jeu ne va pas dans ton sens, particulièrement face à une défense athlétique comme celle-là, on peut les faire travailler un peu plus », a-t-il regretté. « Ils ont beaucoup « switché » sur les écrans, et nous avions nos gars qui n’occupaient pas les bons spots. On ne pouvait pas vraiment avoir de rythme, avec le ballon qui commence à circuler pour créer des opportunités de tir, parce qu’on a toujours eu un joueur en face de nous. On voulait tellement la victoire, moi en particulier, et du coup j’ai un peu forcé. On doit pouvoir faire des ajustements à la volée en fonction de l’évolution du match ».

Steve Kerr a dressé le même constat, englobant toute l’équipe dans le manque de rythme et de créativité en attaque qui a forcément rejailli sur le rendement du meilleur marqueur de sa formation.

« Ils étaient tous sur Steph, en le forçant à prendre des tirs difficiles. Ce n’était évidemment pas son meilleur match. Il a souffert au tir mais il s’est battu comme un diable », a souligné l’entraîneur. « Sur ce 3 sur 13 à 3-points, je pense qu’il a pris beaucoup de tris difficiles et qu’il n’a pas eu de rythme. Mais c’est en grande partie dû à notre attaque, qui n’a jamais trouvé le rythme non plus ».

Quand « Scary Terry » vole la vedette à Stephen Curry

La réception des Warriors de Stephen Curry n’est jamais un match comme les autres au Spectrum Center, à guichets fermés pour l’occasion. Et les troupes de James Borrego ont été au rendez-vous en prenant le meneur de jeu à la gorge en défense. Le leader de Golden State a bien failli se relancer avec son 3-points du centre-ville qui a redonné l’avantage aux siens au buzzer du troisième quart-temps. Mais les Hornets n’ont pas perdu pied.

« Simplement, on a été appliqués en défense, que ce soit notre pression sur le ballon, nos mains, notre activité, le rebond, et même si on a laissé filer quelques occasions sur seconde chance », s’est réjoui le coach de Charlotte. « J’ai trouvé que notre groupe avait été fantastique sur Stephen Curry. Ils ont été concentrés et ne lui ont rien laissé de facile. S’il met un gros tir, on passe à autre chose. On sait qu’il va mettre ce genre de shoots, mais de façon générale, on lui a rendu la vie difficile ce soir et tous les joueurs méritent d’être félicités, pour avoir été sérieux depuis la première minute. Ça explique pour beaucoup les 14 points encaissés dans le dernier quart-temps. Nous savons qu’il lui suffit de peu pour se mettre en route. Mais notre exécution en général et notre effort ont été fantastiques dans le dernier acte ».

Le stratège des Hornets a tenu à féliciter Cody Martin et Terry Rozier, les deux chiens de garde qui se sont relayés sur le phénomène. Avec une mention spéciale pour « Scary Terry », auteur d’une fin de match exceptionnelle, des paniers clutch et un entre-deux décisif qu’il est allé arraché au nez et à la barbe de Draymond Green.

« Terry a montré son caractère. Il n’abandonne jamais. À la mi-temps, il a dit : « Je vais me reprendre dans ce troisième quart-temps ». Et il a inscrit deux gros paniers à 3-points qui l’ont remis en selle. Il a défendu sur Stephen Curry la majeure partie du temps, avec Cody. Il a mis de gros tirs, de gros lancers, et l’entre-deux a résumé son match ce soir, avec cette volonté d’aller chercher le ballon pour nous le rendre et nous aider à gagner. Il est pour beaucoup dans cette victoire », a ajouté James Borrego.

Une bonne leçon pour la suite

Malgré les difficultés rencontrées par Stephen Curry et ses coéquipiers, Golden State a toutefois été en position de l’emporter jusque dans les ultimes secondes du match. Les Warriors n’avaient plus joué à l’extérieur depuis plus de deux semaines, et ça s’est vu, comme l’a glissé Steve Kerr. « Ça ressemblait à une équipe qui n’avait pas joué à l’extérieur depuis quelques semaines et a oublié à quel point il fallait être uni et se battre dur pour s’imposer loin de ses bases ».

Pour Stephen Curry, c’est une bonne leçon dans l’optique de la suite, Golden State étant notamment attendu à Brooklyn demain pour un match qui aura également une forte connotation émotionnelle face à Kevin Durant.

« Le coach dit toujours qu’on fera le spectacle si on prend les bonnes décisions, comme ne pas perdre le ballon, contrôler la majeure partie des possessions, ce genre de choses. Nous devons être un peu plus réfléchis sur la façon de nous procurer des tirs. Je me suis un peu fait prendre au piège, en essayant d’aller chercher des tirs difficiles à quelques reprises, même si je n’étais pas vraiment dans un bon soir. Donc, c’est une bonne leçon d’apprentissage, surtout à l’extérieur », a-t-il conclu.