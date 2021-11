Les Hornets mettent fin à la belle série des Warriors !

La série de sept victoires de suite de Golden State a pris fin cette nuit sur le parquet des Hornets. Les Warriors ont pourtant eu l’occasion de gagner le match mais comme l’année dernière, ils s’inclinent in extremis en Carolie du Nord, sur les terres de Stephen Curry.



Malgré 15 points de LaMelo Ball et sept ballons perdus des Warriors, les Hornets n’avaient pas réussi à distancer les joueurs de Steve Kerr en premier quart temps (30-27). Golden State a d’ailleurs repris l’avantage grâce à la bonne entrée de Jonathan Kuminga. C’est Cody Martin, lui aussi en sortie de banc, qui a gardé Charlotte au contact et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité (57-57).

La défense de Golden State, si hermétique à domicile, a manqué d’énergie en troisième quart temps, offrant de nombreux tirs ouverts aux Hornets. Malgré le réveil de Miles Bridges et de Terry Rozier, ces derniers n’en ont toutefois pas profité, la faute à Andrew Wiggins. À l’image de ses deux derniers matchs, il a été agressif et a pallié le manque d’adresse du duo Curry – Poole pour garder les Warriors dans le coup. Une prière de Stephen Curry au buzzer donne même l’avantage à son équipe (88-87).

Les deux défenses ont alors haussé le ton, gardant les deux équipes dos à dos jusqu’en dans la dernière minute. La maladresse longue distance des Warriors a fini par leur jouer un mauvais tour alors que de l’autre côté Terry Rozier n’a pas tremblé pour donner la victoire à son équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LaMelo Ball donne le ton. Alors qu’il était passé au travers à San Francisco, il y a dix jours. Ball a cette fois entamé la rencontre avec agressivité. Tout de suite, il a marqué quatre de ses cinq tentatives de loin en premier quart temps pour marquer 15 points, soit la moitié des points de son équipe. Depuis le début de la saison, le rookie de l’année 2021 est d’ailleurs beaucoup plus adroit et prolifique à domicile (25 points par match) qu’à l’extérieur (16).

– Jonathan Kuminga marque encore des points. Déjà vu à son avantage vendredi contre Chicago, le rookie a confirmé cette nuit. Steve Kerr l’a de nouveau lancé en première mi-temps et l’ailier a tout de suite eu un impact dans le jeu. Il a marqué neuf points, en attaquant le cercle avec férocité que ce soit en transition ou sur demi-terrain. Il a également fait preuve d’une belle complicité avec Stephen Curry. Et comme vendredi face à DeMar DeRozan, il a également impressionné défensivement, cette fois face à LaMelo Ball.

– Terry Rozier, bourreau annuel des Warriors. La saison dernière à Charlotte dans un match serré et tendu, un entre-deux litigieux et un panier décisif de Terry Rozier avaient donné la victoire aux Hornets. Cette nuit à Charlotte dans un match serré, un nouvel entre-deux et cette fois neuf points de « Scary Terry » ont donné la victoire aux Hornets in extremis pour gâcher le retour au bercail de Stephen Curry.

TOPS/FLOPS

✅ Miles Bridges. Avec 22 points et 8 rebonds, Bridges a été solide toute la rencontre et décisif en fin de match face à l’un de ses mentors, Draymond Green. L’ailier a clairement franchi un cap cette saison, et ce n’est plus une simple machine à dunks.

✅ Andrew Wiggins. L’ailier de Golden State a enchaîné un troisième match de haute volée, finissant le match avec 28 points à 62% de réussite aux tirs. En attendant le retour de Klay Thompson, il est le Lieutenant le plus fiable de Steph Curry.

⛔ Kelly Oubre Jr. Comme lors du premier match contre son ancienne équipe, Oubre a été décevant, se faisant expulser en début de dernier quart-temps pour protestation auprès des arbitres sur une action peu importante.

LA SUITE

Hornets (8-7). Charlotte essaiera de gagner un 4e match de suite face à Washington mercredi.

Warriors (11-2). Golden State se déplacera à Brooklyn mardi pour un choc XXL entre deux des meilleures équipes actuelles.