Stats & Highlights | Les Pelicans gagnent enfin, Detroit fait chuter Toronto, Washington reste au sommet

Enfin une victoire pour New Orleans, après neuf défaites de rang. La dernière remontait au 25 octobre ! Ce succès contre les Grizzlies est même le premier de la saison à domicile. Pour Memphis en revanche, cette défaite symbolise les difficultés actuelles.

Les Wizards sont loin de tout ça, avec leur première place de la conférence Est, après avoir écarté Orlando. Diminués, les Raptors n’ont pas résisté jusqu’au bout aux Pistons. Le Français Killian Hayes s’est fait remarquer.

New Orleans – Memphis : 112-101

Les Grizzlies ne vont pas bien dernièrement. Ils vont même si mal qu’ils relancent les Pelicans, qui restaient sur neuf revers de rang pourtant. En première mi-temps, New Orleans trouve la cible de loin pour dominer Memphis de presque vingt points.

Ja Morant et compagnie réagissent un peu avec un 10-0 en troisième quart-temps, pour passer sous la barre des dix points de retard, mais jamais ils ne reviendront plus près. Ce succès est le premier à domicile pour les Pelicans et le second seulement après 14 matches. Pour Memphis, c’est une quatrième défaite en cinq matches…

Pelicans / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 29 7/17 1/4 4/4 0 3 3 4 3 0 4 1 +10 19 13 J. Valanciunas 34 6/7 3/3 0/0 1 9 10 3 5 1 3 2 +15 15 27 D. Graham 30 6/13 0/4 3/3 1 3 4 4 1 1 3 0 0 15 14 J. Hart 33 2/5 1/1 0/0 0 3 3 11 4 1 0 0 +11 5 17 N. Alexander-Walker 26 7/14 2/6 5/6 0 3 3 1 0 2 0 0 +18 21 19 G. Temple 17 1/3 1/2 1/2 0 1 1 0 3 0 1 0 -5 4 1 H. Jones 29 5/10 3/4 4/4 3 3 6 0 1 0 1 1 0 17 18 J. Hayes 14 1/2 0/0 1/2 2 0 2 1 3 0 1 2 -4 3 5 T. Satoransky 18 1/5 1/2 2/2 2 2 4 5 1 0 0 0 +11 5 10 T. Murphy III 10 2/3 2/3 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 -1 8 9 Total 38/79 14/29 22/25 8 29 37 29 22 5 13 6 112 Grizzlies / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Jackson Jr. 22 1/8 0/3 2/4 2 1 3 0 3 2 1 2 -20 4 1 D. Brooks 31 8/18 2/4 5/5 2 3 5 0 3 0 3 0 -13 23 15 S. Adams 37 5/8 0/0 5/7 4 5 9 4 3 2 1 3 0 15 27 J. Morant 37 8/17 3/5 3/3 2 7 9 10 0 1 1 0 +4 22 32 D. Bane 31 6/11 2/5 0/0 1 2 3 1 4 0 0 0 +4 14 13 B. Clarke 12 1/2 0/0 0/0 1 4 5 2 1 0 1 1 -9 2 8 K. Anderson 24 5/9 1/3 2/2 1 3 4 2 1 0 0 0 +5 13 15 T. Jones 11 0/4 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 -15 0 -4 D. Melton 19 2/6 0/2 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 +4 4 2 Z. Williams 17 2/5 0/2 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 -15 4 1 Total 38/88 8/24 17/21 13 26 39 21 19 6 9 6 101

Orlando – Washington : 92-104

Deux coups d’accélérateur ont suffi pour les Wizards. En première mi-temps, face à un Magic inoffensif pendant plus de huit minutes, ils passent un 20-0 ! Ainsi, menés de quatre points, ils ont désormais 16 unités d’avance.

Ensuite, en troisième quart-temps alors qu’Orlando avait réduit l’écart, Kyle Kuzma enchaîne trois paniers primés. Washington passe un 30-16 pour conclure le quart-temps et remporter cette partie. Quatrième victoire d’affilée pour les joueurs de la capitale, huitième défaite en dix matches pour les Floridiens.

Magic / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 35 2/11 0/1 4/4 1 3 4 0 3 1 0 1 +8 8 5 W. Carter Jr. 32 6/11 4/6 1/2 3 4 7 2 3 3 2 0 +10 17 21 M. Bamba 26 6/17 2/9 0/0 6 11 17 3 2 1 2 3 -17 14 25 C. Anthony 34 4/16 3/9 11/12 0 4 4 8 2 0 4 1 -1 22 18 J. Suggs 24 4/10 0/1 0/0 2 1 3 2 0 1 3 0 -7 8 5 C. Okeke 19 2/6 2/4 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -21 6 3 M. Wagner 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 1 R.J. Hampton 24 3/8 1/3 1/2 0 3 3 2 2 1 0 0 +8 8 8 T. Ross 31 3/9 1/5 0/0 1 1 2 4 0 0 1 0 -21 7 6 G. Harris 14 1/4 0/2 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 -17 2 0 Total 31/92 13/40 17/20 14 30 44 21 15 7 13 5 92 Wizards / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 35 6/14 3/10 2/4 0 10 10 1 1 1 3 2 -2 17 18 D. Gafford 27 1/3 0/0 2/2 1 3 4 2 5 0 0 1 -2 4 9 S. Dinwiddie 31 10/18 3/9 0/0 1 10 11 6 4 0 3 1 -3 23 30 A. Holiday 35 5/9 1/1 0/0 0 2 2 4 3 2 2 1 -8 11 14 K. Caldwell-Pope 32 3/13 2/9 2/2 1 3 4 1 1 1 2 1 -6 10 5 A. Gill 10 1/1 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 +14 2 4 C. Kispert 16 0/3 0/2 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 +16 0 1 D. Avdija 18 3/4 2/3 0/0 1 5 6 1 0 1 1 1 +22 8 15 M. Harrell 21 9/13 0/0 2/2 0 6 6 7 0 0 0 0 +14 20 29 R. Neto 17 4/6 1/1 0/0 0 1 1 5 3 1 4 0 +15 9 10 Total 42/84 12/35 8/10 7 41 48 29 17 6 15 7 104

Toronto – Detroit : 121-127

Les Pistons ont su profiter des absences de Fred VanVleet et Precious Achiuwa. Même si les efforts d’Isaiah Stewart et Jerami Grant en deuxième et troisième quart-temps ne vont pas permettre de faire la différence si tôt dans la rencontre. C’est dans le dernier acte que Detroit parvient enfin à gagner cette partie.

Toronto mène de deux points, mais Jerami Grant inscrit 14 points, Cade Cunningham en marque 7 et les Pistons shootent à 6/8 à 3-pts dans ce dernier acte. C’est trop pour les Canadiens, qui tombent pour la quatrième fois en cinq matches. On notera d’ailleurs le bon match de Killian Hayes, auteur de 13 points et 10 passes décisives.