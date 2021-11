Les Clippers giflent les Wolves pour une 7e victoire de suite

En « back to back » à Los Angeles, les Wolves ont coulé à pic face aux Clippers après avoir fait la nique aux Lakers la veille. Paul George (23 points) et Reggie Jackson (21 points) ont parfaitement joué leur rôle de capitaine tandis que le banc de Los Angeles a également répondu présent avec Terance Mann (16 points) et Isaiah Hartenstein (12 points, 12 rebonds).

A l’inverse, à l’image de Karl-Anthony Towns muet en deuxième mi-temps, Minnesota n’a jamais semblé en mesure de lutter malgré les efforts d’Anthony Edwards (21 points, 9 rebonds). Les Clippers enchaînent ainsi une septième victoire de suite, sans forcer (129-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un match plié en première mi-temps. C’est au moyen d’un 24-2 juste avant la mi-temps que les Clippers ont définitivement plié le match en leur faveur. Alors que Paul George était sur le banc, c’est le trio Jackson – Bledsoe – Mann qui a impulsé le mouvement dans ce deuxième quart à sens unique (38-17).

— Une victoire totale des Clippers. Aussi bien en attaque où ils présentent 53% d’adresse globale, 40% à 3-points et 78% aux lancers qu’en défense, en tenant les Wolves à 39% au global, 31% à 3-points, les Clippers ont dominé toutes les facettes du jeu face à Minnesota. Dans la bataille de l’intérieur, ils ont également écrasé la concurrence : 58 à 40 aux rebonds. L’écart est monté au-dessus de la trentaine en 3e quart…

— Les Wolves, victimes préférées des Clippers. Ça fait déjà trois fois que les Clippers engrangent des victoires aux dépens de Minnesota ce mois-ci. À vrai dire, sur leur série actuelle de 7 victoires, les Clippers peuvent remercier les Wolves qui leur ont « offert » trois, dont deux de suite début novembre.

TOPS/FLOPS

✅ Paul George. Les Clippers en sont à 7 victoires de rang, et leur leader, Paul George en est même à 8 matchs de suite à 20 points ou plus. En l’absence de Kawhi Leonard, PG13 s’impose comme un candidat très sérieux au titre de MVP, en se retrouvant seul aux manettes d’une des équipes en forme de l’Ouest. Avec 23 points, 9 rebonds et 4 passes décisives, à 10/17 aux tirs, il a encore été exemplaire.

✅ Terance Mann. Revanchard après avoir terminé avec une bulle dans la victoire face à Miami, Terance Mann a attaqué ce match face à Minny avec agressivité, bien servi au alley-oop par Bledsoe notamment. Avec 16 points, 4 passes et 3 rebonds, le tout à 7/10 aux tirs et sans aucune balle perdue, il a été très propre dans la nouvelle victoire des Clippers.

✅ Isaiah Hartenstein. Toujours aussi combatif dès qu’il pose un pied sur le parquet, le pivot remplaçant des Clippers a réussi un très bon match face à Minnesota. A 12 points, 12 rebonds, 4 passes et 3 contres en 25 minutes de jeu, l’ancien des Rockets, des Nuggets et des Cavs continue d’apporter toute son énergie positive en sortie de banc pour les Clippers.

⛔ Karl-Anthony Towns. Après son match à 29 points et 7 rebonds la veille pour faire tomber les Lakers, le pivot est passé complètement à côté face aux Clippers. Maladroit et vraiment pas inspiré, le KAT termine à 8 points, 8 rebonds et 4 passes, mais à 3/11 aux tirs dont 0/5 à 3-points. Son pire match de la saison, et son premier sous la barre des 10 points…

LA SUITE

LA Clippers (8-4) : ça enchaine avec la réception de Chicago, dans la nuit de dimanche à lundi (3h30).

Minnesota (4-8) : retour à la maison et réception de Phoenix, dans la nuit de lundi à mardi (2h).