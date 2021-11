Le collectif des Suns trop fort pour un Ja Morant esseulé

Dans le Tennessee, le public du FedEx Forum a vu ses Grizzlies se faire éteindre par des Suns en démonstration, sans Deandre Ayton (119-94). En dehors de Ja Morant (26 points, 12 rebonds, 6 passes), voire de Jaren Jackson Jr. (19 points), aucun joueur de Memphis n’a semblé dans son assiette cette nuit.

Maîtres de leur basket, les hommes de Monty Williams, emmenés principalement par Devin Booker (17 points, 5 rebonds, 7 passes), Jae Crowder (17 points, 5 rebonds) et Chris Paul (15 points, 12 passes, 5 interceptions), n’en demandaient évidemment pas tant, Phoenix profitant ainsi de ce déplacement pour booster sa confiance et reposer ses troupes, avant un « back-to-back » piégeux prévu à Houston puis Minneapolis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Phoenix a plié l’affaire en une demi-heure. En tête de 13 points après un quart-temps, de 19 à la mi-temps et de 28 à douze minutes de la fin, les Suns ont déroulé leur basket de bout en bout. Jamais inquiétés par les Grizzlies, ils ont carrément compté jusqu’à 38 points d’avance au milieu du troisième quart-temps. À tour de rôle, les titulaires et les remplaçants des finalistes NBA en titre ont fait vivre un véritable calvaire aux joueurs du Tennessee, qui n’ont pas pu s’appuyer sur un collectif aussi fourni.

— Ja Morant, seule étincelle de Memphis. Il n’a pas fallu bien longtemps avant de comprendre que le meneur des Grizzlies était dans un grand soir (26 points, 12 rebonds, 6 passes). Multipliant une nouvelle fois les actions de grande classe, « Ja-mazing » a tout tenté cette nuit pour perturber les Suns, à l’aide de ses incessantes attaques du cercle. Au four et au moulin, le Rookie de l’année 2020 n’a malheureusement pas été aidé par ses coéquipiers, ce qui a d’ailleurs parfois eu le don de le frustrer. « Frustration », un terme qui résume bien la soirée des hommes de Taylor Jenkins.

— Les 3-points ont fait la différence. Si les Grizzlies sont parvenus à dominer au niveau des rebonds (59 à 46) et des points dans la peinture (58 à 46), ils ont néanmoins été plombés par leur maladresse derrière l’arc (7/33, soit 21% de réussite), qui est surtout remontée dans le dernier quart-temps, quand le match était plié. Tout l’inverse des joueurs des Suns, en particulier Jae Crowder (5/8), Mikal Bridges (3/3) ou encore Cam Johnson (3/3), qui se sont régalés toute la soirée de loin, terminant à l’arrivée à 18/37 derrière l’arc (49%). Une différence notable.

TOPS/FLOPS

✅ Le trio Payne/Nader/Johnson. À eux trois (32 points en cumulé), les remplaçants des Suns ont eux aussi dynamité la défense des Grizzlies, à coup de 3-points (7/13 en cumulé). Un coup de boost offensif bienvenu de la part de ce trio de remplaçants, qui a notamment permis à Phoenix de maintenir un rythme offensif effréné dans les trois premiers quarts-temps, pendant que les titulaires se reposaient.

⛔ Tous les Grizzlies, sauf le duo Morant/Jackson Jr. En dehors de Ja Morant (certes dispendieux avec ses 5 ballons perdus) et de Jaren Jackson Jr, qui ont terminé à 17/37 aux tirs en cumulé, les 12 autres joueurs ayant foulé le parquet pour Memphis se sont, eux, troués en beauté. Affichant, ainsi, un horrible 20/61 aux tirs (32.8 de réussite). Défensivement, ils n’étaient pas plus inspirés, laissant un grand nombre de 3-points et de boulevards vers le cercle aux Suns, en plus de leur offrir plusieurs ballons de contre-attaque, en raison de leurs nombreuses pertes de balle, donc.

PREMIÈRES MINUTES EN NBA POUR YVES PONS

Non-drafté à sa sortie de la fac de Tennessee, Yves Pons avait ensuite réussi à rebondir du côté de Memphis, en y décrochant un « two-way contract ». Et cette nuit, quasiment un mois après le début de la saison, le Français a enfin pu effectuer ses premiers pas dans la ligue, entrant en jeu au cours du « garbage-time ».

En trois petites minutes, le joueur de 22 ans n’a évidemment pas eu le temps de proposer grand-chose individuellement (0 point, 1 rebond), repartant en prime avec une lourde défaite, mais l’essentiel était ailleurs pour lui.

LA SUITE

Memphis (6-6) : déplacement à New Orleans, dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).

Phoenix (8-3) : déplacement à Houston, dans la nuit de dimanche à lundi (01h00).