Bradley Beal en deuil, les Wizards se sont surpassés pour lui

Soirée chargée en émotions pour Bradley Beal, la nuit dernière. Au lendemain du décès de sa grand-mère maternelle, l’arrière All-Star était bel et bien en tenue pour défier les Cavaliers, lui qui avait appris la nouvelle juste après son atterrissage à Cleveland.

Pas sûr de jouer, le leader des Wizards a pourtant souhaité tenir sa place dans l’Ohio. Sans trop de surprise, il a erré comme une âme en peine sur le parquet du Rocket Mortgage FieldHouse, terminant avec 13 points, 7 rebonds et 7 passes au compteur, à seulement 4/19 aux tirs.

Et même si la défense pot-de-colle du revenant Isaac Okoro ne lui a pas facilité la vie, c’est évidemment la disparition de sa grand-mère qui a surtout bouleversé Bradley Beal durant toute la soirée.

« Ma grand-mère, c’était comme ma deuxième mère, elle était très spéciale à mes yeux », avouait-il après coup, au bord des larmes. « Je n’avais jamais perdu quelqu’un de proche, donc je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas vers qui aller. Tout ce que je sais, c’est qu’elle aurait voulu que je joue et que je me batte. Mais c’est génial d’avoir des coéquipiers, un coach et une organisation qui vous aiment et qui vous soutiennent. »

Aucun de ses coéquipiers n’était au courant

Désireux de ne pas perturber, non plus, ses coéquipiers, Bradley Beal avait décidé de ne pas les informer de son drame personnel, ne prévenant que son coach et son GM. Grand bien lui en a pris, puisque les Wizards ont réussi à arracher la victoire chez les Cavaliers, après avoir couru après le score pendant toute la deuxième mi-temps.

« Tout le mérite revient à mes coéquipiers, ce sont eux qui ont gagné le match », déclarait ainsi le « Big Panda ». « C’est une période compliquée. Moi, je n’étais simplement pas dedans, mentalement, émotionnellement et physiquement. Eux, ils se sont battus, du début à la fin. Même quand nous étions menés de 10 points. »

Il n’empêche que les autres joueurs de Washington ont compris par eux-mêmes que quelque chose de vraiment grave touchait leur « franchise player », qui n’était que l’ombre de lui-même sur le terrain. Lorsqu’ils ont appris la nouvelle après le match, ils se sont donc tout naturellement ralliés autour de lui.

« C’est tout ce que nous pouvons faire dans ces moments-là », racontait à ce sujet Montrezl Harrell, qui avait justement mis beaucoup de temps pour se remettre de la perte de sa grand-mère, à l’été 2020. « On ne peut jamais savoir ce que vit quelqu’un dans sa vie privée, peu importe qui il est. Là, il faisait face à quelque chose de vraiment lourd, qui lui pesait sur le coeur, et nous voulions simplement lui faire savoir que nous étions là pour lui. Je n’arrêtais pas de lui dire. »

Au cours de la rencontre, à chaque remontée de balle, « Trezz » n’a effectivement pas cessé de répéter « Je suis avec toi » à Bradley Beal, qui pensait pouvoir se changer les idées en jouant à son sport de prédilection.

« Mais ça n’a pas été le cas », regrettait-il à ce propos. « Nous les sportifs, nous utilisons le sport, le basket en l’occurrence, comme un moyen de nous éloigner de notre quotidien et de nos problèmes. Le sport est notre muse, notre échappatoire. Mais ça n’a pas fonctionné. C’était dur, vraiment dur. »

Kyle Kuzma motivé par le public

Malgré sa tristesse, qui lui a notamment valu de rater ses dix premières tentatives de tir, Bradley Beal s’est tout de même permis d’être impliqué sur l’action décisive de la partie : le shoot à 3-points de Kyle Kuzma, qui a offert cette précieuse victoire aux Wizards, et qui est ainsi survenu après un bon décalage de l’arrière All-Star.

« C’est une victoire au caractère, ça a parfois été le cas lors de nos 11 premiers matchs », livrait un Wes Unseld Jr. réjoui. « Ce groupe fait preuve de ténacité. Notre exécution en fin de match a été exceptionnelle. […] Aussi, je voue une confiance aveugle en Kyle [Kuzma]. Ce gamin a déjà réussi [ce genre d’actions] par le passé, il s’est déjà trouvé dans cette position. »

Le coach de Washington fait ici référence aux deux 3-points capitaux plantés par Kyle Kuzma dans la dernière minute de la partie. D’abord pour ramener le score de 89-93 à 92-93, puis pour donner l’avantage aux Wizards, à 11 secondes de la fin.

À l’aise dans la capitale américaine, où il retrouve des couleurs jusqu’à présent (14.8 points et 9.1 rebonds de moyenne), l’ancien joueur des Lakers (22 points et 5 rebonds hier soir) se satisfaisait surtout, comme son entraîneur, de la force de caractère affichée par tout son groupe.

« Nous n’avions aucune raison de gagner ce match, au regard du manque d’énergie et d’efforts dont nous avons fait preuve pendant trois quarts-temps et demi », reconnaissait celui qui a inscrit 12 points, à 4/5 à 3-points, dans le dernier quart-temps. « Nous n’avons pas mené de toute la seconde mi-temps, jusqu’à la fin bien sûr. Mais dans les moments chauds, nous avons fait du bon travail, en jouant de la bonne façon, en trouvant les joueurs ouverts et en réussissant des ‘stops’ défensifs. Et que nous puissions repartir avec la victoire, après un tel match, ça fait beaucoup de bien au moral. »

Et Kyle Kuzma n’a pas manqué, non plus, de remercier en quelque sorte le public du Rocket Mortgage FieldHouse, qui lui a offert le supplément d’âme dont il avait besoin pour briller dans le « money-time ».

« C’est vraiment la faute de leurs fans, s’ils ont perdu », estimait ainsi le champion 2020. « Il y avait une pancarte dans le public qui disait : ‘LeBron James a offert sa bague à Kyle Kuzma’. Leurs fans parlaient beaucoup trop. Donc je leur ai dit : ‘Sans LeBron James, Cleveland ne serait rien’. »