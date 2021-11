Après la blessure de Collin Sexton, Isaac Okoro revient à point nommé

Actuellement sur une série de quatre victoires d’affilée, tout va bien du côté de Cleveland. Néanmoins, tout n’est pas rose puisqu’il ne faut pas oublier les absences de Lauri Markkanen et Kevin Love, mis à l’isolement depuis quelques jours déjà, puis la récente blessure de Collin Sexton.

Touché au ménisque, l’arrière des Cavaliers va sans doute manquer plusieurs semaines, et peut-être même mois s’il décide de passer sur le billard…

« C’est très important », confirme J.B. Bickerstaff pour le Plain Dealer, sur l’absence de son joueur. « Avec Collin, on a un joueur qui peut battre son adversaire direct et forcer les défenses à prendre des décisions. Tout le monde va devoir faire plus. Personne ne va compenser, à lui tout seul, les 16 points de moyenne de Sexton. »

Heureusement pour le coach de Cleveland, une bonne nouvelle est arrivée du côté de l’Ohio : le retour probable d’Isaac Okoro. Le jeune talent vient de manquer sept matches de suite à cause d’une blessure à la cuisse gauche.

« Si tout va bien, il jouera ce mercredi », annonce l’entraîneur, en évoquant donc la rencontre face aux Wizards. « Il a l’air en forme et on s’attend à le revoir. Je crois beaucoup que son meilleur poste, c’est à l’arrière. Donc il va avoir une chance d’avoir des minutes. »

Avec cet effectif diminué, les Cavaliers devraient aussi donner plus de temps de jeu à Dylan Windler et Cedi Osman. En espérant que les absences ne freinent pas ce groupe qui surfe actuellement sur une belle dynamique et va disputer huit de ses neuf prochains matches à domicile. Car on se souvient que, la saison passée, les nombreuses blessures avaient plombé les espoirs des Cavs, même si ces derniers étaient clairement moins armés sur le papier.

« Ça nous a donné un aperçu de ce qu’on vit actuellement », constate Jarrett Allen. « Et l’an passé, on n’a pas bien géré. C’était la fin de saison et on s’était laissé abattre. Il faut être honnête : on voulait en finir. Cette année, on a la sensation que c’est spécial et tout le groupe est concentré et prêt à se lancer. »