Endeuillé, Montrezl Harrell ne reviendra pas tout de suite…

Montrezl Harrell a rompu le silence samedi en postant un texte sur Instagram en hommage à sa grand-mère récemment décédée et dont il était très proche. Le joueur se décrit comme « perdu et vide », espérant se réveiller d’un mauvais cauchemar qui lui permettrait enfin d’arrêter de pleurer.

Doc Rivers a ainsi utilisé son rendez-vous quotidien avec la presse pour envoyer un nouveau message de soutien à son joueur, lui demandant de prendre le temps nécessaire afin de faire le deuil avant de réintégrer la « bulle ».

« Les autres me demandent toujours ici quand Trez reviendra et ma réponse reste la même : quand il sera prêt, » a déclaré le coach des Clippers. « Vous ne pouvez pas jouer si vous n’êtes pas bien mentalement et sur le plan émotionnel. Sa grand-mère était très proche de lui, alors tout ce que je lui ai dit, c’est que je l’aime et qu’il prenne le temps pour revenir. Nous serons prêts à l’accueillir à bras ouverts quand il reviendra ».

Doc Rivers a également rappelé l’importance de la santé mentale des joueurs et des staffs en NBA et de la façon dont ceux-ci doivent être pris en charge lorsqu’ils en ressentent le besoin.

« Je ne sais pas pourquoi cela a toujours été tabou, mais ça l’a été et nous devons mieux faire pour que ça ressemble à n’importe quelle autre blessure, à la cheville, ou au genou, » a-t-il ajouté avant de faire référence aux problèmes personnels qu’ont dû gérer trois de ses joueurs récemment, Pat Beverley, Lou Williams et donc Montrezl Harrell. « Trois choses importantes sont arrivées à nos gars. Mon travail consiste alors à oublier la partie entraînement et juste être là pour les soutenir. Nous avons plusieurs thérapeutes dans notre équipe, la ligue a un thérapeute ici à plein temps et nous devrions tous le consulter ».