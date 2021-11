Derrière un Kyle Kuzma décisif, les Wizards calment les Cavaliers

Les deux équipes ont un peu de mal à scorer dans ce premier acte. Bradley Beal a le ballon en main et tente de s’occuper de tout, mais le « franchise player » des Wizards n’est pas dans son assiette. Côté Cleveland, on cherche rapidement à développer l’axe Garland/Mobley sur du pick and roll… mais pour le spectacle, on reviendra.

Arrivé sur le parquet pour terminer le quart temps, Ricky Rubio s’amuse et met un peu de rythme à son équipe. Néanmoins, Washington a du répondant. La doublette Raul Neto/Montrezl Harrell brille aussi en sortie de banc et permet à DC de remporter ce premier acte (24-22).

Toujours aussi omniprésent, Montrezl Harrell montre l’exemple et porte l’attaque des Wizards. Comme toujours, son énergie est contagieuse et ce dernier, cherché par ses coéquipiers, vole dans les airs du Rocket Mortgage FieldHouse. Sauf que sans l’aide de Beal ou Dinwiddie, Harrell va avoir du mal à gagner ce match. Surtout que les Cavs semblent enfin vouloir passer la vitesse supérieure. En cette fin de première mi-temps, Evan Mobley, Ricky Rubio et Jarrett Allen montrent de très belles choses. Les trois hommes sont les fers de lance de cette équipe et à la pause, les Cavs mènent de cinq points (49-44).

Grand artisan de la belle première période des siens, Evan Mobley continue de rouler sur la raquette adverse. Trouvé poste bas, il régale le public par son travail en bas de la raquette. Cleveland domine et met un coup derrière la tête à Washington. C’est dur pour les Wizards qui jouent plutôt bien, mais qui n’arrivent pas à recoller au score.

Il reste 12 minutes aux Wizards pour renverser la vapeur. Montrezl Harrell, trouvé en mouvement, croit toutefois au comeback de son équipe. L’ancien des Lakers est en feu et malgré les belles actions d’Evan Mobley puis de Ricky Rubio, Washington ne veut pas abandonner (84-78).

Souvent critiqué, et chambré par le public, Kyle Kuzma prend alors les choses en main. Son dernier quart-temps est fabuleux et il va offrir à lui tout seul la 8e victoire de l’année aux Wizards. Il score 12 de ses 22 points dans le dernier acte. Surtout, il prend feu à 3-points et ses trois tirs primés ont fait taire le public de Cleveland.

Au bout du suspense, Washington l’emporte.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La rage des Wizards. S’il y a bien une chose importante à retenir avec les Wizards 2021/22, c’est qu’ils refusent de perdre. Cette saison, ils ont remporté plusieurs matchs dans les dernières minutes. Preuve qu’ils ont un état d’esprit et une rage de vaincre énormes. Ce soir, ils ont été dominés pendant 43 minutes, mais portés par un collectif qui n’a jamais envie de lâcher, Bradley Beal et sa bande ont su trouver des solutions.

– Le match compliqué de Bradley Beal. Touché par le décès de sa grand-mère, Bradley Beal a tenu à être là ce soir. Son match a été raté, mais l’essentiel est ailleurs. Il est le leader de son équipe et ses coéquipiers ont joué pour lui hier soir. 4/19 pour l’arme n°1 des Wizards mais quelques actions précieuses dans le « money time ».

– Fin de série pour les Cavaliers. Cette défaite en fin de match ne permet pas aux Cavs de signer une cinquième victoire consécutive. Ce qu’ils n’ont plus réalisé depuis 2018 et le départ de LeBron James.

LES TOPS/FLOPS

✅ Kyle Kuzma. Il a été fabuleux en fin de match. Auteur d’un dernier acte de folie, l’ex Laker a scoré 12 points dans les 12 dernières minutes. Surtout, il n’a pas hésité avec un Bradley Beal dans un mauvais jour à prendre ses responsabilités. Son dernier tir à 12 secondes du buzzer a soldé le sort de la rencontre.

✅ Ricky Rubio. Après son exploit au Madison Square Garden, Ricky Rubio a livré une nouvelle fois un bon match. Moins adroit à 3-points que lors de son passage à New York, il reste un sacré joueur NBA. Capable de scorer mais aussi de passer, il a été le fer de lance de son équipe en sortie de banc. Malheureusement, son lancer franc raté juste avant le tir à 3-points de Kyle Kuzma vient ternir sa prestation.

⛔ Bradley Beal. Certes c’est compliqué de lui reprocher son match dans ces circonstances. Mais Bradley Beal n’avait clairement pas la tête à jouer ce soir et ses dix premiers tirs manqués du match annonçaient un match compliqué pour lui. Cependant, sa présence en fin de match a probablement rassuré ses coéquipiers. Il a su s’écarter et ne pas forcer. C’est aussi ça être un leader, savoir déléguer afin de gagner.

LA SUITE

Washington (8-3) : leader à l’Est, Washington se déplace en Floride pour y affronter le Magic.

Cleveland (7-5) : les Cavs affronteront les Pistons à domicile afin de tenter de se relancer.