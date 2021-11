Auprès de sa famille, Isaiah Thomas prend son mal en patience

Aperçu durant trois petits matchs avec les Pelicans en 2020/21 (pour 7.7 points de moyenne), Isaiah Thomas n’est pas parvenu à séduire des dirigeants cet été, en vue de l’exercice 2021/22. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

« Pendant l’intersaison, j’ai effectué des essais pour trois franchises différentes et j’ai à chaque fois reçu des retours très positifs », rappelle l’ex-meneur All-Star, dans le cadre d’une vidéo de 15 minutes dédiée à son quotidien. « Il y avait même une équipe avec laquelle j’étais très proche de signer, mais ça ne s’est finalement pas fait. »

Les trois franchises auxquelles fait référence Isaiah Thomas sont les Lakers, les Warriors et les Mavericks. Et celle avec laquelle il a failli signer évolue à Los Angeles, puisque les « Purple & Gold » étaient sur le point de recruter un « IT » visiblement séduisant à l’entraînement, avant que Rajon Rondo ne soit laissé libre par les Grizzlies.

Finalement, « IT » a essuyé un nouvel échec et aucune autre équipe n’a voulu lui laisser sa chance ensuite. Comme depuis un an et demi, l’ancien joueur des Celtics et des Kings doit donc attendre que des organisations en difficulté fassent appel à lui, en cours de campagne.

« Les équipes qui n’ont pas commencé comme elles le voudraient vont devoir procéder à des changements, elles auront des besoins », estime justement le 60e choix de la Draft 2011. « Et je sais que, à un certain moment de la saison, une franchise va m’appeler. Et je serai prêt à saisir cette opportunité. »

Point positif dans les malheurs d’Isaiah Thomas, sur le plan contractuel : il peut désormais profiter à plein temps de sa famille et voir ses trois enfants grandir, après des années passées loin des siens.

« Ce que j’ai pu rattraper l’année dernière, c’est le fait d’aller voir les matchs de basket et de football américain de mes enfants, d’être très présent auprès d’eux, d’être un père à plein temps », confie celui qui se dit complètement remis de ses pépins physiques, à la hanche notamment. « Bien sûr, je préférerais jouer en ce moment, mais ça me fait du bien de savoir que je ne perds pas mon temps dans la vie. Je suis en mesure de vivre des situations avec ma famille que je n’ai pas pu connaître ces dix dernières années, puisque j’étais dans un effectif NBA. »