Les Lakers intéressés par Isaiah Thomas ?

Alors qu’il a fait l’actualité pour ses 81 points en ligue d’été et ses larmes après, Isaiah Thomas cherche toujours à revenir en NBA. Si rien de concret n’est encore annoncé, des rumeurs circulent tout de même.

Un temps, il a semble-t-il été dans le viseur des Celtics, pour un possible retour à Boston. Mais avec l’arrivée récente de Dennis Schroder, on peut imaginer que cette piste n’est plus d’actualité.

En revanche, Marc Stein du New York Times nous apprend qu’une autre ancienne équipe de Thomas aurait un œil sur lui : les Lakers. Les Californiens réfléchissent à l’idée de signer l’ancien meneur All-Star pour renforcer leur banc même si ce n’est qu’un intérêt lointain pour l’instant.

Thomas, 32 ans passés, a déjà joué à Los Angeles en 2018, mais son passage n’avait duré que 17 matches pour 15.6 points de moyenne.