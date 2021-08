Isaiah Thomas de retour aux Celtics ?

Auteur de 65 points la semaine dernière dans une ligue d’été du côté d’Atlanta, Isaiah Thomas n’a pas abandonné ses rêves de NBA, et selon Marc Stein, il pourrait s’offrir le plus beau des challenges : rejouer aux Celtics !

C’est sous le maillot vert qu’il avait explosé, devenant l’un des meilleurs marqueurs de la NBA, mais une blessure mal soignée et la possibilité pour Boston de récupérer Kyrie Irving ont stoppé net sa carrière. Depuis, Thomas galère, et la saison dernière, il est apparu pour trois bouts de match avec les Pelicans…

Mais à Boston, quelqu’un croit en lui, et c’est Brad Stevens. Désormais GM, et donc patron du recrutement, Stevens serait intéressé par son profil. Il faut dire que les Celtics ont transféré Kemba Walker, et sur le papier, le poste 1 est clairement le maillon faible de l’équipe.

Comme 3e meneur de jeu, derrière une recrue de choix et Payton Pritchard, Thomas pourrait faire quelques étincelles, et se remettre le public dans la poche.