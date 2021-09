Les Mavericks testent des anciennes gloires

Testé par les Warriors, Darren Collison n’est pas le seul vétéran à tenter un comeback pour récupérer une petite place dans un effectif. La preuve du côté de Dallas où trois joueurs ont effectué un essai jeudi. Selon The Athletic, il s’agit d’Isaiah Thomas, de Monta Ellis et de Lance Stephenson.

Le premier vient de se faire doubler par Rajon Rondo aux Lakers, mais selon nos confrères, il serait en grande forme, et c’est le favori pour décrocher une place dans un effectif.

Le second n’a plus joué en NBA depuis 2017, et à 36 ans, il réclame simplement une dernière chance. « Je demande juste à ce qu’on jette un œil. C’est tout, et mon jeu fera le reste. Je veux une opportunité, un essai. Ce n’est pas la fin du monde, et ça ne fera de mal à personne » expliquait-il en août.

Quant à Lance Stephenson, il n’a plus foulé un parquet NBA depuis le 4 avril 2019, et il avait effectué mi-août un essai devant des dirigeants de Milwaukee, Denver, Philadelphie et Brooklyn. Sans convaincre a priori.