Darren Collison testé par les Warriors

Testé par les Lakers il y a quelques jours, Darren Collison a décidé de sortir de sa retraite entamée en 2019. Titulaire indiscutable à l’époque avec les Pacers, Collison avait surpris tout son monde en décidant de quitter les terrains pour se consacrer à la religion.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Collison intéresse quelques franchises, et Yahoo! Sports annonce qu’il va effectuer un test avec les Warriors cette semaine. Golden State possède encore une place dans son effectif, et on sait aussi qu’ils sont sur la piste de Paul Millsap.

A priori, cette 15e place sera donc pour un meneur de jeu, pour épauler Stephen Curry, ou un intérieur d’expérience, et Collison devra être convaincant pour décrocher cette 15e place. D’autant que les Warriors ont aussi Gary Payton II sur leur « short list » après sa très bonne summer league.

Il y a un an, lorsque la NBA avait pris ses quartiers dans la « bulle », Collison avait laissé entendre qu’un comeback restait possible. « Après cette saison, je ferai le point, mais cette saison je n’ai jamais pensé à revenir. Il y a des équipes qui contactent mon agent, mais elles respectent mon espace privé, ce que je fais dans ma vie. Je suis encore jeune, je m’entraîne encore. Si j’en ai besoin, si j’en ai envie, je reviendrai. »