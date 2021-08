Monta Ellis veut tenter un énième comeback

Cela fait quatre ans qu’on ne l’a plus vu sur un terrain mais Monta Ellis rêve encore de NBA… A 36 ans, l’ancien scoreur de Golden State réclame une nouvelle chance. « Je crois que j’en ai encore sous le capot. Je peux encore jouer cinq ans » lance-t-il lors d’une visioconférence avec Empire Sports Media.

Most Improved Player en 2007, Ellis affiche en carrière près de 18 points et 5 passes de moyenne, mais il n’a plus foulé un parquet NBA depuis que les Pacers l’avaient coupé en 2017. A l’époque, il tournait encore à 8.5 points de moyenne pour 33 titularisations.

Mais depuis, plus rien…

« Ma priorité, c’est qu’on me donne une chance » réclame l’ancien Warrior. « Que l’on puisse ensuite prendre une décision. Je veux juste une chance. Je ne demande pas un contrat de 5, 10 ou même un million. Je demande juste à ce qu’on jette un oeil. C’est tout, et mon jeu fera le reste. Je veux une opportunité, un essai. Ce n’est pas la fin du monde, et ça ne fera de mal à personne. »