Lance Stephenson va tenter un comeback en NBA

Il n’a plus foulé un parquet NBA depuis le 4 avril 2019. Pourtant, Lance Stephenson ne ménage pas ses efforts pour retrouver la ligue. Passé par la Chine, après son aventure aux Lakers, pas drafté en G-League en début d’année, l’ancien arrière des Pacers peine à refaire sa place en NBA.

Mais d’après Yahoo Sports, il vient de s’offrir une nouvelle chance puisqu’il va faire des tests privés ce vendredi devant quelques franchises. On retrouvera notamment Milwaukee, Denver, Philadelphie et Brooklyn.

Comme Monta Ellis, qui veut lui aussi revenir en NBA, Stephenson va-t-il réussir à convaincre une équipe de miser sur lui ? Il n’a que 30 ans, mais ses meilleures saisons, à Indiana, commencent à dater.

Free agent guard Lance Stephenson will hold a private workout this morning in Las Vegas in front of NBA personnel with reps from Milwaukee, Denver, Philadelphia and Brooklyn among those expected to attend, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 13, 2021