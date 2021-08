Isaiah Thomas doublé au dernier moment par Rajon Rondo ?

Depuis quelques semaines, la rumeur autour d’Isaiah Thomas aux Lakers avait pris de l’ampleur. L’ancien meneur de Boston et de Los Angeles avait même passé un test, comme d’autres vétérans (Mike James, Darren Collison…), pour tenter de gagner sa place.

Sauf que ces derniers jours, une information est venue tout chambouler : Rajon Rondo va quitter les Grizzlies et devenir libre. Forcément, pour les Lakers, c’est une occasion en or et d’après The Athletic, le double champion va prendre la place de Thomas, qui était semble-t-il une sérieuse option pour les champions 2020.

Comme Thomas, Rondo est un ancien des Lakers, mais à la différence de l’ancien All-Star des Celtics, il offre de meilleures garanties sportives et physiques et son passage en Californie avait été remarqué. Dans la « bulle », durant l’été 2020, il avait été précieux et retrouvé ses accents de « Playoffs Rondo » dans la conquête du titre.

Lakers were strongly considering signing Isaiah Thomas, and things appeared to be headed that way as September approaches. Rondo getting the buyout from Memphis clearly changed things in recent days. https://t.co/N5QLQS9ikZ — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) August 28, 2021