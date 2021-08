Les Lakers cherchent encore un vétéran

Actuellement, les Lakers possèdent douze contrats garantis. Ils ont donc encore de la place pour signer des joueurs avant le début de saison (l’effectif ne doit pas dépasser les 15 joueurs) et ils comptent bien s’en servir.

D’après Yahoo Sports, ils ont récemment fait passer des tests à Isaiah Thomas, Darren Collison et Mike James.

Pour le premier cité, ce n’est pas une surprise puisque le New York Times annonçait la semaine passée l’intérêt de la franchise pour son ancien meneur et ancienne star des Celtics.

Quant au second de la liste, ce n’est également pas très étonnant. On se souvient que début 2020, après avoir pourtant annoncé qu’il allait s’éloigner des parquets, l’ancien des Pacers (33 ans) avait tenté un retour. Les Lakers et les Clippers étaient intéressés, mais finalement, Collison n’avait pas repris la compétition.

Enfin, le dernier (31 ans) s’est montré à son avantage chez les Nets cette saison, avec 7.7 points et 4.2 passes de moyenne en 18 minutes. Même s’il n’a joué que 13 matches, son impact a été souligné.

Dans ces trois cas, aucune signature imminente n’est annoncée précise notre confrère Chris Haynes, même si l’idée d’ajouter un meneur de jeu, ou un ailier, au groupe est évoquée du côté californien. Les champions 2020 voudraient commencer la saison avec 14 joueurs sous contrat, afin de garder une place disponible, donc de la flexibilité.