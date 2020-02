Darren Collison : l’opération séduction des Lakers a commencé

Si les Lakers n’ont pas bougé jeudi soir lord de la « trade deadline », c’est parce qu’il étaient concentrés sur autre chose : la venue de Darren Collison. Si les Clippers ont bougé eux, ce serait d’ailleurs parce qu’ils savent que le coeur de leur ancien joueur balance pour le voisin.

Tout le monde a pu le vérifier quelques heures plus tard quand l’opération recrutement a commencé : le joueur était assis au premier rang du Staples Center pour le match opposant les Lakers aux Rockets, aux côtés de Jeanie Buss, la propriétaire de la franchise. Il a d’ailleurs également dîné avec elle, sans doute pour discuter des modalités de ce comeback huit mois après avoir annoncé sa retraite.

https://twitter.com/LakersEmpire/status/1225648042944000001

Les Lakers devront couper un joueur pour lui faire de la place

Le meneur a en plus eu droit hier soir aux acclamations du public lorsque son visage est apparu sur l’écran géant : il est né à Rancho Cucamonga, ville située à 40 minutes de la Cité des Anges, et c’est un ancien de UCLA. Surtout, son profil de poste 1 expérimenté, adroit de loin et bon défenseur serait un super renfort pour l’équipe.

Pour la suite des négociations, les Lakers pourront faire entrer en jeu Frank Vogel, son ancien coach pendant deux ans à Indiana. Et ils devront de leur côté se séparer d’un joueur afin de lui faire de la place, puisqu’ils ont actuellement quinze joueurs sous contrat. Même s’ils sont beaucoup à ne pas vraiment peser sur les lignes arrières, le rookie Talen Horton-Tucker semble le candidat logique pour être coupé. En sachant que les dirigeants ont aussi rendez-vous avec J.R. Smith et que si cet essai est concluant, ils seront deux à devoir faire leurs valises.