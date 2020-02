Décollage réussi pour les « mini Rockets » !

Les Rockets et leur « petit » cinq de part prennent le meilleur départ. Danuel House Jr marque 8 des 10 premiers points de son équipe alors que les Lakers peinent à rentrer dans leur match.

Les Rockets 2.0 font leur début

Houston déchante toutefois alors que Russell Westbrook, laissé ouvert, enchaine les briques à mi-distance et qu’Anthony Davis (32 points, 13 rebonds) marque trois fois de suite sous le cercle pour terminer un 12-3 (17-13). Dans le sillage des cinq passes décisives de LeBron James (18 points, 15 passes) et des 11 points d’AD, les Lakers comptent jusqu’à sept points d’avance mais les Rockets se reprennent et le premier tir primé de Robert Covington sous ses nouvelles couleurs leur permet de rester au contact (29-28).

Avec les Lakers qui trappent James Harden, les Rockets parviennent à faire vivre la balle pour trouver des solutions. Derrière l’agressivité de Russell Westbrook et un 5 sur 7 de loin, Houston repasse devant (49-43).

Les hommes de Mike D’Antoni gardent le contrôle de la rencontre mais il faut finalement quatre tirs primés de suite des Lakers, trois pour Danny Green et un pour LeBron James, lors des deux dernières minutes de la mi-temps pour mettre les deux équipes dos à dos (63-63).

Un duel à distance Russell Westbrook – Anthony Davis

Au retour des vestiaires, Russell Westbrook continue d’attaquer. Il trouve PJ Tucker à 3-points, ajoute un lay-up et un tir à mi-distance mais LeBron James et Anthony Davis permettent aux Lakers de prendre la tête (73-70). Eric Gordon répond par deux tirs de loin et les deux équipes se rendent coup pour coup dans un style opposé.

Les Rockets allument la mèche et bénéficie des pénétrations de Russell Westbrook alors que les Lakers dominent dans la raquette grâce à Anthony Davis (88-88). La légende du Thunder a toutefois le dernier mot. Il finit le quart temps avec 16 points, 31 au total, pour donner quatre longueurs d’avance aux Texans (97-93).

Robert Covington déjà décisif

Alors que Russell Westbrook persiste, la défense de Houston ignore Rajon Rondo et Kentavious Caldwell-Pope pour venir doubler Anthony Davis avant même qu’il reçoive la balle.

Les Lakers ratent alors neuf tirs de suite, dont cinq tirs ouverts de loin. Les Rockets n’en profitent toutefois pas pour faire le break. Au contraire, Los Angeles se ressaisit et sur la 15e passe décisive de LeBron James, un alley-oop pour Anthony Davis, ils reviennent à égalité puis passent devant (106-102).

Le retour en jeu de Russell Westbrook inverse toutefois la tendance. Alors que les Lakers ne marquent que cinq points en cinq minutes, le meneur s’amuse avec Alex Caruso et Robert Covington, omniprésent dans l’aide défensive, termine un 18-5 par deux tirs primés pour offrir une victoire aux Rockets, malgré un James Harden limité à 14 points et 10 tirs.