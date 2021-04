Entouré d’une réputation sulfureuse en Europe, Mike James fait son trou avec les Nets

De Steve Nash à Kevin Durant en passant par Joe Harris, Mike James reçoit des retours positifs depuis son arrivée chez les Nets. Passé à côté de son match la nuit dernière face aux Pacers (1 point à 0/7 mais 7 passes), la recrue new-yorkaise avait fait une bien meilleure impression deux jours plus tôt, sur le parquet des Raptors.

Le meneur s’était régalé sur le « pick-and-roll » et « pop » pour délivrer 8 passes. Il avait également fait beaucoup de mal à la défense canadienne, notamment dans le dernier quart-temps, avec 11 points inscrits. Au point de recevoir une accolade de félicitations de la part de Kyrie Irving.

Avec un contrat de 10 jours, il affiche 5.5 points et 4.5 passes de moyenne en 18 minutes après quatre rencontres disputées. Il souffre en adresse (33%) mais affiche un excellent « Net Rating » de +7.3 lorsqu’il est sur le terrain.

À voir si cette aventure NBA avec le candidat au titre se poursuit jusqu’à la fin de la saison. En attendant, l’ancien joueur des Suns et des Pelicans a été rattrapé par des vieux démons cette semaine.

Son éthique en question

Sans le citer, son ancien coach au CSKA Moscou, Dimitris Itoidis, sous les ordres duquel il évoluait avant de traverser l’Atlantique, l’a visé en conférence de presse.

« Nous avons une grande tradition de victoire, mais elle se gagne avec une culture de la gagne, des efforts quotidiens et le fait d’être bien préparé. Et surtout, dans une telle organisation, en tant qu’entraîneur principal, je ne peux pas faire de rabais sur l’éthique. »

Le mot « rabais » (« discounts ») est visiblement utilisé en référence à un tweet ancien épinglé par le joueur sur son compte, dans lequel il fait cette promesse : « Aucun rabais sur mes services !!!! »

Le coach semble en tout cas ravi d’avoir tourné la page Mike James à Moscou, après une relation conflictuelle. Dimitris Itoidis avait d’ailleurs suspendu à plusieurs reprises son meneur américain cette saison.

« Avec lui, certaines choses se sont passées dans ma vie personnelle et cela ne s’est pas déroulé comme je l’avais imaginé », décrivait il y a quelques jours le joueur des Nets, sans détailler davantage. « On a eu un petit clash. Ce n’était pas vraiment en tant que joueur de basket mais plutôt en tant qu’individu. On s’est attrapé, entre deux hommes, pas vraiment en rapport avec le terrain. Ce sont des choses qui arrivent. »

La lettre d’Ettore Messina

Mais ce n’est pas tout. La Gazzetta dello Sport avait mis une première couche cette semaine en publiant une lettre d’Ettore Messina, adressée au joueur à l’été 2019, dans laquelle le coach expliquait pourquoi il l’avait écarté de l’effectif de l’Olimpia Milano.

Le légendaire technicien italien expliquait avoir échangé avec des membres du Panathinaikos, des Suns et même des entraîneurs que Mike James a côtoyés plus jeune. « Ces conversations ont renforcé mes convictions : je crois que, malgré ton incroyable talent, dans un environnement contrôlé, il y a trop de risques que tu puisses enfreindre les règles et devenir un problème pour l’équipe plutôt qu’un atout. […] Et ce serait injuste pour l’équipe, les propriétaires et les fans d’Olimpia Milano. »

Le technicien italien ne précisait pas s’il avait échangé avec Pat Knight, l’ancien coach de l’université de Lamar (Texas), où a évolué Mike James il y a près de dix ans. Lui-même s’en était pris à son joueur à l’époque, le coupant en pleine conférence de presse en lui expliquant qu’il n’avait « aucune idée de ce qu’il fallait faire pour gagner » et évoquant le « pire groupe de seniors » de sa carrière, avec des problèmes académiques, de retards à l’entraînement et même de drogue, dans l’une des coups de sang les plus mémorables de l’histoire NCAA…

Dans la foulée, Mike James n’avait pas été drafté et traîne depuis cette réputation de scoreur/passeur extrêmement doué, mais qui apporte son lot de casseroles partout où il passe. C’est sans doute pour ça qu’à 30 ans, il n’a jamais réussi à s’imposer en NBA pour l’instant, malgré un passage éclair par Phoenix, puis ses cartons en Europe.