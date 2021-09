Isaiah Thomas prochainement mis à l’essai par les Warriors

Le feuilleton Isaiah Thomas se poursuit. Lakers et les Testé dernièrement par les Mavericks, le meneur avait ensuite été annoncé en partance pour l’Europe, du côté du CSKA Moscou. Une rumeur que l’intéressé s’était empressé de démentir sur son compte Twitter, rappelant qu’il ne comptait pas partir de sitôt à l’étranger.

Car, à 32 ans, et même s’il n’a plus été aperçu à plein temps dans un effectif NBA depuis un an et demi, « I.T. » entend prouver qu’il a encore sa place dans la Grande Ligue. Bonne nouvelle : l’ancien joueur des Celtics aura l’occasion de le démontrer la semaine prochaine, puisque HoopsHype rapporte que les Warriors vont le tester.

À la recherche d’une doublure à la mène, pour faire souffler Stephen Curry, les dirigeants de Golden State ont récemment mis à l’essai Darren Collison et Ryan Arcidiacono, en plus de surveiller attentivement Gary Payton II.

Mais ils pourraient finalement offrir leur 15e et dernier contrat garanti à Isaiah Thomas, si celui-ci est bel et bien de retour à 100% physiquement, comme le laissent entendre les dernières rumeurs…