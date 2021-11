Stats & Highlights | Pas deux miracles pour les Wolves, les Mavericks et les Suns assurent

Une prière de Karl-Anthony Towns, au buzzer, a redonné espoir aux Wolves, mais il n’y a eu qu’un miracle dans la soirée contre Memphis – pas deux. Minnesota s’incline ainsi pour la sixième fois de suite.

Toujours dans le dur, les Pelicans, eux, connaissent leur septième revers de rang face à une équipe de Dallas qui enchaîne un troisième succès d’affilée. Les Texans sont sur le podium à l’Ouest, devant les Suns, cinq victoires consécutives désormais.

Memphis – Minnesota : 125-118 (après prolongation)

Que de regrets pour les Wolves. Face à une équipe de Memphis en difficulté dans le troisième quart-temps, D’Angelo Russell inscrit 13 points et les onze points d’avance à cet instant se transforment en seize dans le dernier acte. Que peut-il alors arriver à Minnesota ? De sombrer, tout simplement.

Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers encaissent un 21-4 et ne parviennent qu’à marquer un seul panier dans les cinq dernières minutes du match. Celui pour arracher la prolongation, de Towns justement, de très loin et avec la planche. Un petit miracle. Mais la dynamique avait déjà changé de camp depuis longtemps et les Grizzlies s’imposent sans trembler dans la prolongation.

Grizzlies / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Jackson Jr. 32 6/11 2/3 0/0 2 6 8 0 6 1 2 3 +12 14 19 S. Adams 19 1/4 0/0 1/1 2 1 3 1 2 0 2 1 -17 3 3 J. Morant 41 10/24 3/6 10/12 1 5 6 8 3 1 3 1 +4 33 30 D. Bane 41 5/13 0/6 3/3 1 2 3 5 2 1 1 0 +12 13 13 D. Melton 32 7/12 3/6 2/2 0 3 3 3 3 2 3 1 +7 19 20 B. Clarke 24 8/11 0/2 4/5 5 4 9 0 2 0 0 1 +9 20 26 K. Anderson 29 5/8 2/2 0/1 3 6 9 7 2 0 1 1 +15 12 24 X. Tillman Sr. 15 0/2 0/1 0/0 0 4 4 1 0 2 0 0 -6 0 5 T. Jones 20 2/4 1/2 0/0 0 3 3 3 0 0 1 0 -4 5 8 J. Konchar 12 2/3 0/0 2/2 1 2 3 0 2 0 0 0 +3 6 8 Total 46/92 11/28 22/26 15 36 51 28 22 7 13 8 125 Timberwolves / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. McDaniels 31 4/9 1/4 2/3 1 6 7 1 6 1 1 1 -10 11 14 A. Edwards 43 9/22 4/9 5/7 2 3 5 3 4 3 4 0 -16 27 19 K. Towns 43 9/20 3/9 4/5 7 6 13 3 3 1 5 2 -3 25 27 P. Beverley 29 4/7 1/2 0/0 1 2 3 4 4 1 1 2 -10 9 15 D. Russell 41 10/22 6/13 4/4 0 5 5 7 4 1 2 1 0 30 30 T. Prince 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 0 J. Vanderbilt 11 0/2 0/1 2/2 0 0 0 1 2 0 0 1 -12 2 2 J. Okogie 19 1/2 0/0 0/0 3 0 3 2 2 0 0 0 +8 2 6 N. Reid 14 2/4 2/2 2/2 1 4 5 1 1 0 0 1 +15 8 13 M. Beasley 27 2/8 0/5 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 -3 4 2 Total 41/97 17/45 19/23 15 30 45 23 27 7 13 8 118

Dallas – New Orleans : 108-92

Comme c’est déjà arrivé cette saison, les Pelicans commencent bien une partie, mais ils sont incapables ensuite de garder le cap et leur écart. Nouvelle démonstration à Dallas, avec ces onze points d’avance en premier quart-temps.

Puis Kristaps Porzingis frappe de loin et les Texans déroulent un 22-4 pour passer devant. En dernier quart-temps, Tim Hardaway Jr. et Jalen Brunson sont à l’origine d’un 12-0 qui tue définitivement le match. Septième revers de suite pour New Orleans, qui possède le pire bilan de la ligue (une victoire, dix défaites).

Mavericks / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 30 2/4 2/4 0/2 1 1 2 2 2 2 2 0 +3 6 6 T. Hardaway Jr. 33 6/9 4/5 1/2 0 6 6 4 0 0 0 0 +11 17 23 D. Powell 22 3/7 0/3 0/0 5 3 8 3 2 1 1 0 -1 6 13 K. Porzingis 26 4/13 3/8 1/1 0 8 8 3 4 0 2 1 +7 12 13 L. Doncic 33 10/21 2/5 3/5 2 3 5 5 3 1 5 1 -2 25 19 R. Bullock 21 5/7 2/3 0/0 1 3 4 1 0 0 0 1 +13 12 16 S. Brown 11 0/3 0/3 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 +1 0 1 B. Marjanovic 8 2/3 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +3 4 4 W. Cauley-Stein 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -5 0 2 M. Brown 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Brunson 31 7/12 0/2 3/3 0 4 4 6 1 1 2 0 +26 17 21 F. Ntilikina 18 4/6 1/2 0/0 0 3 3 2 1 2 0 0 +24 9 14 T. Terry -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 J. Green 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 43/85 14/35 8/13 9 37 46 27 15 7 12 3 108 Pelicans / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Temple 35 5/9 2/4 0/0 1 5 6 3 4 3 1 0 +2 12 19 J. Valanciunas 34 10/16 2/3 0/0 1 10 11 3 4 1 3 0 -6 22 28 D. Graham 33 2/8 2/7 2/2 0 0 0 10 0 1 1 0 +10 8 12 J. Hart 38 8/13 1/2 5/6 1 5 6 5 3 1 3 0 +5 22 25 N. Alexander-Walker 38 8/20 2/11 0/0 0 1 1 4 1 1 2 0 -1 18 10 N. Marshall 13 0/5 0/2 0/0 2 3 5 0 0 0 2 0 -25 0 -2 J. Hayes 14 4/7 0/0 2/3 2 1 3 0 3 0 0 0 -10 10 9 K. Lewis Jr. 7 0/3 0/3 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -20 0 -2 T. Satoransky 18 0/4 0/0 0/0 1 4 5 2 0 0 0 0 -21 0 3 T. Murphy III 11 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -14 0 -2 Total 37/87 9/34 9/11 9 30 39 27 16 7 13 0 92

Sacramento – Phoenix : 104-109

Toujours privés de Deandre Ayton, les Suns ont trouvé des solutions pour l’emporter, avec leur banc notamment. Les remplaçants ont en effet inscrit 39 points en première mi-temps. Face à ça, des Kings mal en point.

Sans Tyrese Haliburton, ils manquent huit shoots de suite et perdent cinq ballons en début de seconde période. Phoenix et Chris Paul en profitent pour passer un 14-0. L’écart va monter jusqu’à 21 points et les Californiens pourront bien fournir un gros effort en fin de rencontre, ce sera insuffisant pour renverser la tendance.