50 points pour Stephen Curry et cinquième victoire de suite pour Golden State !

Comptant jusqu’à 15 points de retard en première mi-temps, les Warriors ont haussé le ton après la pause pour museler Trae Young et les Hawks et surfer sur la vague de Stephen Curry.

Les dix points du meneur des Warriors en deux minutes de jeu avaient forcé Nate McMillan à prendre un temps-mort, mais ses joueurs ont immédiatement inversé la tendance pour dominer la première mi-temps.

Tout est parti de la paire Trae Young – John Collins qui a marqué 25 des 34 points de son équipe en premier quart-temps, avant qu’Atlanta ne prenne 15 points d’avance grâce à Danilo Gallinari au poste, à l’adresse extérieure duo Bogdanovic – Huerter et à un festival de Trae Young (57-42). Seul un autre coup de chaud de Stephen Curry permettra à Golden State de limiter la casse (65-61).

Comme lors des trois derniers matchs, les Warriors sont toutefois sortis des vestiaires avec les crocs. Ils ont d’abord été plus agressif sur Trae Young et ont coupé ses coéquipiers pour sortir les Hawks de leur rythme, avant d’appuyer sur l’accélérateur de l’autre côté.

Golden State a poussé la balle dès que possible, trouvant même Kevon Looney seul en transition, mais c’est bien Stephen Curry qui a profité de ce rythme effréné pour prendre feu.

Ses 18 points dans la période, remplie de tirs longue distance plus dingue les uns que les autres, ont permis aux Warriors de passer un 41-20 à leur adversaire pour les mettre KO. Steve Kerr laissera même son leader sur le terrain pour que ce dernier devienne le premier joueur à atteindre les 50 points cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trae fort, Steph trop fort ! Le duel entre Stephen Curry et Trae Young a tenu toute ses promesses. Young a répondu à son ainé en premier quart-temps, avant de disséquer toutes les couvertures sur pick & roll de la défense de Golden State. Il finira la première mi-temps avec 21 points et 7 passes, alors que Curry en était lui à 24 unités. Le double MVP a cependant pris son envol en deuxième mi-temps, s’acharnant notamment sur le pauvre Kevin Huerter lors d’un troisième quart-temps à un sens unique. Poussé par Young dans son jardin, Curry a remis les pendules à l’heure en sortant une performance de MVP.

– Les Hawks ont réponse à tout. Outre la maestria de Trae Young sur pick & roll, les Hawks ont passé la première mi-temps à disséquer la meilleure défense de la ligue. Avec Young sur le banc, ils ont insisté poste bas avec John Collins et Danilo Gallinari pour punir le manque de taille de Golden State. Quand Kerr a tenté une zone pour éviter de « switcher » Looney sur Young, les Hawks ont patiemment trouvé des points de fixation pour décaler leur shooteurs. Ils ont également joué juste en défense avec des rotations parfaites, forçant les Warriors, autre que Curry, à prendre des tirs. Ces derniers sont rentrés aux vestiaires à 12/36.

– Un retournement de situation spectaculaire. Même si les Warriors ont pour coutume de sortir des troisième quart-temps de folie, cette nuit, il était difficile de le voir venir tant ils ont été dominés par les Hawks en première mi-temps. Tout est, comme souvent, partie de leur défense. Avec des Hawks à plus de 50% de réussite lors des 24 premières minutes, la défense de Golden State a augmenté son intensité pour limiter Atlanta à 9 sur 24 aux tirs et seulement trois passes décisives. Cette maladresse a permis aux Dubs de pousser le rythme et d’attaquer contre une défense sur ses talons. Stephen Curry a alors pris les choses en main, bien épaulé par un Jordan Poole lui aussi agressif après une première mi-temps décevante.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Un premier quart-temps de folie, 7 points et 3 passes décisives lors des trois dernières minutes de la mi-temps pour garder les Warriors en embuscade, et un point d’exclamation en troisième quart temps pour écœurer les Hawks. Avec 50 points, à 50% aux tirs dont un 9 sur 19 de loin, 10 passes décisives, et 7 rebonds. Stephen Curry a livré une prestation magistrale.

✅ Trae Young. Même si la défense de Golden State s’est bien ajustée en deuxième mi-temps pour le couper de ses coéquipiers et rendre sa vie difficile, le meneur des Hawks (28 points, 9 passes décisives) a livré une première mi-temps somptueuse, tant dans sa lecture du jeu que dans son rôle de scoreur.

⛔ Clint Capela. Le pivot des Hawks a été transparent cette nuit et a du mal face au jeu rapide de Golden State. Il n’a joué que 23 minutes pour 2 points, à 1 sur 5 aux tirs, et 6 rebonds.

LA SUITE

Warriors (9-1) : Golden State essaiera d’enchainer une sixième victoire de suite face à Minnesota dans la nuit de mercredi à jeudi.

Hawks (4-7) : Atlanta finit son road trip à l’Ouest avec deux déplacements périlleux en altitude, à Utah et Denver.