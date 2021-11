Denver bouscule Miami

Si ce match restera marqué par l’échauffourée entre Nikola Jokic et Markieff Morris, ce sont bien les Nuggets qui repartent avec la victoire en poche (113-96). Car, avant son coup de sang, dont il s’est excusé après le match, le Serbe avait réussi un très gros match. À vrai dire, c’est son premier triple-double de la saison, à 25 points, 15 rebonds et 10 passes.

Devant de bout en bout, les Nuggets doivent composer sans Michael Porter Jr, mais ils n’ont pas eu de problème face à une équipe du Heat visiblement fatiguée après a victoire face à Utah. À part Jimmy Butler (31 points, 8 passes), Miami n’a jamais semblé en mesure d’inquiéter Denver.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un cavalier seul des Nuggets. Un seul chiffre pourrait résumer ce match entre ces deux gros calibres de leur conférence respective, et ce chiffre est le plus gros écart du match. Le Heat a mené d’un point. Les Nuggets de 23 ! Largués d’entrée de jeu pour ainsi dire, le Heat n’a jamais vraiment représenté de menace pour Denver… sauf sur cette faute de Markieff Morris, il faut croire.

— Denver a de la ressource. Sans Michael Porter Jr. de nouveau gêné par son dos (ce qui devient inquiétant), les Nuggets ont promu le vétéran Jeff Green dans le cinq majeur. Et ce dernier s’en est bien sorti avec 13 points à 5/12 aux tirs. En sortie de banc, l’autre Green, JaMychal (9 points, 5 rebonds) a lui aussi assuré l’essentiel, permettant donc à Denver d’engranger un deuxième succès d’affilée. Et ce, pour la septième fois de la saison, en tenant son adversaire sous la barre symbolique des 100 points.

— Un fracas et des regrets. C’est en revoyant la vidéo de son coup de sang que Nikola Jokic s’est rendu compte de son erreur. Dans le feu de l’action, il n’avait pas apprécié la grosse faute de Markieff Morris, mais a posteriori, il ne pouvait que regretter son coup dans le dos de son adversaire : « Je ne sais plus qui m’a montré le clip mais sa tête a basculé vers l’arrière, je me sens mal, très mal ». Le Heat a annoncé que son joueur souffrait d’une blessure au cou. Mais les deux hommes risquent des sanctions et des amendes.

LES TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Avant de commettre sa faute flagrante synonyme d’expulsion, le MVP avait encore délivré un vrai récital de basket. À 25 points, 15 rebonds et 10 passes, il a tout simplement réalisé son premier triple-double de la saison, le tout à un excellent 10/14 aux tirs. Toujours aussi dominateur dans la peinture, où il reçoit des coups plus souvent qu’à son tour, il en a visiblement eu marre. Il risque une suspension et une amende pour ce vilain geste d’humeur…

✅ Will Barton. Avec « The Thrill », il faut avoir le coeur bien accroché. Une saison NBA est un circuit de montagnes russes avec Will Barton et, hier soir, c’était un sommet. Après avoir déchiré à 7/19 aux tirs dans la courte victoire face à Houston, il a cette fois été très adroit avec 25 points à 9/14 aux tirs dont un étincelant 7/9 à 3-points. Il y a ajouté 6 passes et 5 rebonds pour faire bonne mesure.

✅ Jimmy Butler. Seul joueur du Heat à surnager – au dessus des 20 points, Jimmy Butler était lui aussi remonté comme une pendule après la faute de Jokic. Mais il l’a également été sur le terrain avec 31 points, plus 8 passes et 5 rebonds. Très agressif, il est allé chercher ses points sur la ligne de réparation (9/11 aux lancers).

⛔ Kyle Lowry. Dans la distribution et la création du jeu plutôt que dans le scoring, Kyle Lowry s’intègre encore dans le collectif du Heat. Mais, hier soir, il est simplement passé à côté de sa rencontre, avec une bulle rarissime : 0/8 aux tirs dont 0/6 à 3-points. Il termine quasiment avec autant de passes (4) que de balles perdues (3), et définitivement de fautes (4).

⛔ Tyler Herro. En grande forme sur ce début de saison, Tyler Herro est peut-être en train de retomber de son petit nuage. Lors des deux défaites du Heat en déplacement, l’arrière est passé au travers à chaque fois. Après son match à 6 points à 3/11 dans le revers face à Boston, Tyler Herro a fini hier soir à 11 points à 3/12 aux tirs, dont 2/9 à 3-points.

LA SUITE

Denver (6-4) : réception d’Indiana, dans la nuit de mercredi à jeudi (3h).

Miami (7-3) : déplacement à Los Angeles, face aux Lakers, dans la nuit de mercredi à jeudi (4h).