Les images de la double expulsion Nikola Jokic – Markieff Morris

La rencontre entre les Nuggets et le Heat a été très physique et intense, et la fin du match a été marquée par la double expulsion de Nikola Jokic et de Markieff Morris.

Alors que le Serbe avait récupéré le rebond et lançait la contre-attaque, l’ailier fort de Miami est venu l’arrêter. Une faute au niveau du corps de frustration alors que le match était perdu, et un peu trop musclée, qui a totalement fait sortir le MVP en titre de ses gonds.

Par derrière, Nikola Jokic s’en effet jeté sur son adversaire, épaule en avant, pour le mettre à terre !

Forcément, c’est ensuite devenu très chaud entre les deux équipes alors que les deux protagonistes principaux étaient expulsés. Il a fallu une civière pour évacuer Markieff Morris, même si Erik Spoelstra a expliqué que son joueur pouvait ensuite se déplacer dans le vestiaire, mais que l’équipe craignait tout de même une blessure au cou.

Sur le terrain, Jimmy Butler voulait lui se battre avec Nikola Jokic et les joueurs de Miami, sans doute trop énervés, ont zappé les interviews d’après-match. Place désormais aux sanctions, et Nikola Jokic pourrait prendre cher…