En prolongation, les Lakers évitent le pire face aux Hornets

Après deux défaites marquantes face au Thunder puis aux Blazers, les Lakers n’ont pas vraiment rassuré. Mais au moins, la victoire est au rendez-vous. Les Californiens ont dû aller au bout d’une prolongation pour repousser des Hornets qui connaissent là une cinquième défaite de suite.

Les deux équipes ont été très proches au score en première période (61-60) avant des visiteurs ne s’offrent trois possessions d’avance dans le troisième quart-temps. Bien aidés par leurs hommes du banc, les Lakers ont renversé la vapeur pour s’offrir jusqu’à 14 points d’avance dans l’ultime période.

Charlotte, qui bafouillait alors son basket, s’est retrouvé en alignant un 16-5 pour terminer la rencontre. L’une des actions du match a été la poussée en transition de LaMelo Ball qui a trouvé son acolyte Miles Bridges pour un gros shoot égalisateur à 3-points, en transition, à 24 secondes de la fin. La dernière tentative d’Anthony Davis, afin d’arracher la victoire mais sans aucun système mis en place, s’est terminée en « airball ».

Ce même « AD » s’est toutefois montré décisif en prolongation avec six points pour arracher la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expulsion de Rajon Rondo. Le meneur remplaçant des Lakers a a reçu une faute flagrante II en début de quatrième quart-temps pour son mauvais geste sur la tête de Terry Rozier. Une sortie toute sauf anecdotique car il avait pris le contrôle du match dans les minutes précédentes avec des séquences sur jeu posé bien plus convaincantes que celles proposées par Russell Westbrook. Anthony Davis peut en témoigner… Le vétéran a été décisif dans le renversement du match en faveur de LA dans le troisième quart.

– Les rotations de Frank Vogel. Alors que James Borrego a dû principalement se contenter de huit joueurs utilisés, Frank Vogel a davantage ouvert son banc. À raison car tous ses hommes du banc, de Malik Monk à Austin Reaves en passant par Wayne Ellington, ont offert des minutes de qualité.

– Un déficit de taille pas si flagrant. On pensait voir les Hornets souffrir à l’intérieur. Cela a été le cas face à Anthony Davis mais sur l’ensemble, les Hornets, bien aidés par le record en carrière en la matière de LaMelo Ball (15 prises !), ont capté un peu plus de rebonds que leurs adversaires. Profitant également de la vitesse de leurs arrières, les visiteurs ont inscrit plus de points dans la raquette.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Davis. Match plein pour l’intérieur qui, en plus de son gros double-double, s’est comporté en leader défensif (3 interceptions et 5 contres). Il a d’ailleurs signé un contre décisif sur une tentative à 3-points de Terry Rozier en toute fin de prolongation.

✅ ⛔ Russell Westbrook. Du bon, avec un 186e triple-double et une prolongation plutôt bien abordée, et du beaucoup moins bon. Le meneur a encore souffert en adresse et dans la gestion du tempo. Encore très causant avec les arbitres, il a également été coupable d’énormes errements défensifs face à Gordon Hayward.

✅ La paire LaMelo Ball – Terry Rozier. Deuxième triple-double en carrière pour le premier et quel triple-double ! Avec un poil d’adresse supplémentaire de loin, il aurait été le héros de la soirée. Le second, en délicatesse avec son tir jusqu’ici, a sans doute signé la sortie la plus convaincante de sa saison.

⛔ Le banc des Hornets. À l’image de Kelly Oubren Jr, le banc des Hornets n’a pas pesé bien lourd face à celui des Lakers. Avec la prolongation, James Borrego a dû mobiliser quatre de ses titulaires sur 40 minutes ou plus.

« MELO ! MELO ! »

Le Staples Center est sous le charme de la légende et on le comprend. L’ailier, réclamé et salué plus d’une fois par son public, a connu une nouvelle brillante soirée d’adresse, notamment derrière l’arc (7/10). Soir après soir, il se pose comme un sérieux candidat au trophée de 6e homme de l’année.

LA SUITE

Lakers (6-5) : réception du Heat, mercredi.

Charlotte (5-7) : déplacement à Memphis, mercredi, pour en finir avec ce « road trip » compliqué à l’Ouest.