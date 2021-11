Où est passée la défense des Knicks ?

Il y a quelques jours, on se demandait si le rythme plus rapide des Knicks affectait leur intensité défensive. Si Tom Thibodeau préférait ne pas être alarmiste, il a sans doute trouvé quelques raisons de l’être après la nouvelle prestation défensive inquiétante de son équipe, cette nuit face aux Cavaliers.

Sur leur parquet, les Knicks ont concédé leur troisième défaite en quatre matches (Raptors, Pacers et Cavs). Surtout, ils ont encaissé le plus gros total de points de leur saison (126), hors prolongation. « Dans les moments critiques, on ne réalise pas les stops défensifs de façon constante et on donne de la confiance à nos adversaires tôt dans le match. On doit mieux faire », réclame Julius Randle.

Le leader en profite pour repasser la consigne en vigueur cette saison : « Tout ira bien si on défend. Offensivement, on a suffisamment de talent. » Les acquisitions estivales, Kemba Walker et Evan Fournier, sont là pour le rappeler.

Le souci, c’est que les Knicks ont été incapables, cette nuit, d’arrêter le meneur adverse, Ricky Rubio. L’Espagnol, passé sous les ordres de Tom Thibodeau dans le Minnesota, a tout simplement signé son meilleur match en carrière.

Nous devons corriger ça

Malgré des prises à deux, et plusieurs changements de défenseurs directs, le vétéran a toujours trouvé la parade. Dans le quatrième quart-temps, il a même profité des erreurs de communication des Knicks sur le « pick-and-roll » en tête de raquette pour se retrouver tout seul à mi-distance.

« On les a laissés être trop à l’aise », constate Immanuel Quickley, sans citer son adversaire face auquel il a souffert. « Thibs le dit en permanence : ‘Quand vous laissez l’adversaire entrer tôt dans le match, c’est difficile de l’arrêter’. Nous n’avions pas l’énergie ou la volonté nécessaires pour gagner ce match. »

Leur coach note lui aussi que la défense et la protection du cercle au rebond (48-32 pour les Cavs) ont fait défaut. « Et si on ne s’appuie que sur l’attaque, on va en payer le prix », prévient-il, alors que Reggie Bullock, un vrai « 3&D », n’a finalement pas été remplacé.

« Quel que soit le plan de jeu, il y a deux choses que vous observez en permanence », poursuit le coach. « Premièrement, est-ce que vous suivez ce plan correctement ? Deuxièmement, est-ce qu’il y a assez de dureté ? Si vous n’exécutez pas le plan ou si vous manquez d’intensité, il suffit d’une seule personne pour passer à côté. Nous devons corriger ça. »

Tentative de réaction dès la nuit prochaine sur le parquet des Sixers, privés de Joel Embiid. C’est déjà un poids en moins pour la défense…