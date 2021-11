Le rythme plus rapide affecte-t-il la défense des Knicks ? Tom Thibodeau temporise

138 points inscrits et 134 encaissés. On pouvait imaginer que l’explosion offensive des Knicks, en ouverture de la saison face aux Celtics, était d’abord liée à la double prolongation disputée ce soir-là. Et que les New-Yorkais allaient se montrer moins « gourmands » offensivement et retrouver leurs standards défensifs. Mais pas tout à fait.

Avec le recrutement estival, Tom Thibodeau a ainsi changé son fusil d’épaule en demandant à ses joueurs de jouer plus vite, et de shooter davantage à 3-points. En conséquence, l’attaque est passée de la 26e plus prolifique (107.0 points par match avec 30 tentatives de loin en moyenne) à la 3e (115.1 points par match avec 40.8 shoots à 3-points), mais surtout de la 22e place en terme d’efficacité (110.2 points inscrits sur 100 possessions en moyenne) à la 4e en ce début de saison (113.5 points marqués sur 100 possessions).

Sauf qu’au contraire, la défense est passée de la 4e place l’an dernier (107.8 points encaissés sur 100 possessions) à la 22e place en ce début de campagne (109.0 points encaissés sur 100 possessions).

Faire mieux en transition

L’énergie déployée d’un côté du terrain aurait-elle des conséquences sur l’autre ? « C’est probablement trop tôt pour le dire », estime Tom Thibodeau, en référence à l’échantillon de sept matches. « On doit faire mieux dans certains domaines. Je crois que le retour de Nerlens (Noel) sera un gros plus pour nous. » Avec plus de 2 contres par match, en seulement 24 minutes, l’ancien espoir des Sixers était en effet le meilleur contreur de l’équipe la saison passée.

Le coach rappelle par ailleurs qu’il doit manœuvrer avec de nouvelles têtes avec Kemba Walker et Evan Fournier (plus portés sur l’attaque que sur la défense) en remplacement de Reggie Bullock et Elfrid Payton. Ainsi qu’un troisième « nouveau » titulaire, Mitchell Robinson, qui retrouve le cinq après ses mois d’absence liés à ses blessures. « Donc on est encore en train de s’ajuster », reprend le coach de l’année en titre.

« Je crois qu’on peut être meilleurs avec notre défense en transition », note de son côté Kemba Walker, qui a conscience des difficultés de son équipe en la matière. Avec 23 points concédés dans ce contexte, elle est l’une des équipes les plus permissives. C’était tout l’inverse l’an passé avec seulement 17 points en moyenne.

Voilà une piste de progression pour ces Knicks qui, malgré ces évolutions, occupent tout de même le podium au classement de leur conférence (5 victoires – 2 défaites).