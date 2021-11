Le MVP de la nuit | Ricky Rubio en mode « Roja »

Quelle belle revanche pour Ricky Rubio ! Transféré contre son gré à Cleveland pour jouer les nounous dans une « lottery team », l’Espagnol a carrément signé cette nuit son meilleur match en carrière avec 37 points et 10 passes à 8 sur 9 à 3-points sur le parquet des Knicks. À l’image de sa formation, il réalise un très bon début de saison, et la sortie sur blessure de Collin Sexton lui a permis de mettre la main sur le jeu des Cavaliers en 3e quart-temps.

« C’est pour ça qu’on s’est battu pour l’avoir » a réagi son coach, JB Bickerstaff. « On savait ce dont il était capable, et combien c’est un bon joueur. Quand ça tourne, il est capable de faire ce qu’il a fait ce soir. Il a assuré le spectacle et nous a menés vers la victoire. »

Auteur de 26 de ses 37 points après la pause, le MVP de la Coupe du monde 2019 apporte de l’expérience évidemment, mais aussi de la sérénité dans le jeu des Cavaliers.

Il ne panique jamais, et c’est un vrai chef d’orchestre. Il joue juste, et donne toujours la passe au bon moment. Et quand le ballon lui revient, comme cette nuit, il fait très mal avec cet épatant 8 sur 9 à 3-points.

« Quand la balle rentre, ça donne l’impression qu’on a bien exécuté les systèmes. Mais ce n’est pas une question de points marqués. Il s’agit de choisir la bonne voie, et d’aller dans le bon sens à chaque fois » explique Ricky Rubio, qui reprend les mots de Kyle Lowry la veille.

« On est à 7-4. C’est vraiment bien, mais ce ne sont que 11 matches »

Ce qui est aussi intéressant avec Ricky Rubio, c’est sa capacité à jouer avec ses intérieurs. Alors que Collin Sexton joue davantage en pénétration, l’Espagnol prend le temps de donner la balle en bas, et de mettre en place une alternance extérieur-intérieur pour faire bouger la défense. Il a l’habitude avec l’Espagne, et les « big men » de Cleveland lui permettent de le faire.

Mais attention, pas d’enflammade… Même si les Cavaliers restent sur quatre victoires de rang, et qu’ils sont passés devant les Knicks au classement, il faut rester mesurés.

« On doit s’adapter sur le tas… Aucune équipe n’aura pitié de vous, et sera moins agressive parce qu’il vous manque trois ou quatre gars » rappelle Ricky Rubio à propos des nombreux absents (Kevin Love, Lauri Markkanen et désormais Collin Sexton). « C’est au joueur suivant de se montrer. Dans ce championnat, il faut apprendre très vite. On est à 7-4. C’est vraiment bien, mais ce ne sont que 11 matches. On peut désormais avancer, et on a une bonne série à domicile. Mais on ne peut pas se relâcher, et croire que c’est déjà fait. Il faut rafler la mise, et je pense que tout le monde, dans cet effectif, a ça en tête. »