Une nouvelle victoire référence pour les Cavaliers

Avec six victoires pour quatre défaites, les Cavaliers sont solidement installés dans le Top 8 de la conférence Est, et ils affichent même un meilleur bilan que les Lakers et les Clippers si l’on observe le bilan général de la NBA. Qui aurait imaginé cela après 10 matches ? Personne… D’autant que Cleveland doit évoluer sans Lauri Markkanen, Kevin Love et toujours Isaac Okoro. Pourtant, cette nuit, les hommes de JB Bickerstaff ont créé l’exploit de la soirée en s’imposant 102-101 à Toronto. C’est un exploit car les Raptors restaient sur cinq victoires d’affilée, et qu’ils ont mené pendant 47 minutes et 56 secondes ! Mais Cleveland la tortue a coiffé Toronto le lièvre au poteau.

« Il y avait une ambiance géniale. Leur public est impressionnant. Ils sont à fond dans le match » raconte le coach de Cleveland. « Le fait d’être sur la ligne des lancers-francs avec des fans en délire, c’est un signe de maturité, de croissance. Être menés comme nous l’étions dans cet environnement, ne pas baisser les bras et se préparer pour New York, c’est énorme. Cela en dit long sur nos gars, leur engagement les uns envers les autres, leur implication dans la compétition. Et je ne pourrais pas être plus fier de leur combat et du courage dont ils ont fait preuve ce soir pour aller chercher le résultat dans un endroit difficile contre une bonne équipe. »

Et pourtant, les Cavaliers étaient menés de 15 points. Et pourtant ils ont perdu 19 ballons. Et pourtant, les Raptors vont avoir deux tirs dans les dernières secondes pour arracher la victoire. Mais Cleveland réalise le hold-up de la soirée !

« C’est difficile à croire », reconnaît Bickerstaff à propos du scénario. « Je pense qu’en deuxième mi-temps, vous avez vu une équipe différente. Nous nous sommes engagés à nous accrochés, et défensivement, on les a collés. Je ne peux pas vous dire combien de mes gars ont plongé sur le sol pour des balles qui traînaient. Nous étions une équipe complètement différente. Je pense que nos gars ont relevé le défi en deuxième mi-temps ».

« Il était le coach sur le terrain »

Pour Evan Mobley, « la cohésion se construit de plus en plus et la confiance augmente de match en match« , tandis que Bickerstaff assure « qu’il se passe quelque chose de spécial dans le vestiaire. »

Pour Jarrett Allen, très bon et décisif cette nuit, ce succès doit beaucoup à Darius Garland, et bien au-delà de ses deux lancers-francs de la gagne. « Il nous a permis de garder notre calme. Vers la fin, on a vu que nous étions perturbés, et ils mettaient des tris difficiles. Notre défense n’était pas en place et il nous a tous regroupés, nous a mis aux bons endroits, et nous a donné les tirs dont nous avions besoin. Il a dirigé cette équipe. Il était le coach sur le terrain. »

Prochaine sortie, dimanche soir à New York. En cas de succès, les Cavaliers passeraient devant les Knicks !