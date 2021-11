Malgré un Chris Paul historique, les Suns maîtrisent difficilement des Pelicans déplumés

Zion Williamson toujours convalescent, les Pelicans devaient également faire sans Brandon Ingram, touché à la hanche, pour ce déplacement à Phoenix, et on ne donnait logiquement pas cher de leur peau chez les finalistes.

Sauf que le début de match des Suns, privés de leur côté de Deandre Ayton (touché à la jambe) fut catastrophique, avec un wagon de balles perdues et une avance qui atteint même les vingt points d’écart dans le deuxième quart-temps. Il a fallu toute l’énergie défensive de Mikal Bridges, les bons passages en sortie de banc de Frank Kaminsky et finalement la maestria de Chris Paul pour revenir au score et permettre à Phoenix de l’emporter (112-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duo Chris Paul – Devin Booker à l’envers en début de match. Est-ce le contrecoup de leur superbe parcours de l’an passé ? En tout cas, ce n’est pas brillant à Phoenix en ce début de saison et le début de match fut affreux. Le backcourt Paul/Booker a ainsi perdu énormément de ballons (8) en première mi-temps, alors que la pression défensive de New Orleans n’était pourtant pas folle. De quoi nourrir des Pelicans pourtant privés de leurs deux All-Stars et se retrouver mené de 20 points alors que Jonas Valanciunas profitait de l’absence de Deandre Ayton pour dominer sous le cercle. C’était tellement moche que le Footprint Center a laissé entendre des huées…

– Des Pelicans dans le flou. Le problème pour Willie Green et ses joueurs, c’est que sans Brandon Ingram ni Zion Williamson, cette équipe n’a pas vraiment de colonne vertébrale, ni même de chef d’orchestre pour poser le jeu. Et comme en plus elle défend assez mal, le réveil des « role players » de l’Arizona et la maîtrise de Chris Paul en fin de match n’ont pas trouvé de résistance capable d’éviter le retour furieux de Phoenix.

– CP3 a su se remettre la tête à l’endroit. C’est le propre des grands joueurs d’avoir la « mémoire courte » et Chris Paul est définitivement un grand joueur. Après une première mi-temps ratée, à l’image de son équipe, le meneur a commencé à exploiter les failles de la défense des Pelicans, avant de carrément livrer un « clinic » dans le quatrième quart-temps pour assurer la victoire des siens. 14 points à 5/5 dans l’ultime période, et 18 passes décisives au total pour renverser le cours de la rencontre et rentrer encore davantage dans les livres d’histoire.

TOPS/FLOPS

✅ Mikal Bridges. Il finit avec 22 points, mais le reste de sa ligne de stats ne montre pas que c’est lui qui a sonné la révolte alors que ça allait mal pour les Suns. Donnant le ton en défense, il a « sauvé » pas mal de possessions en attaque et permis à Phoenix de repartir de l’avant pour réaliser son comeback.

✅ Frank Kaminsky. Il n’avait jusqu’à présent joué que quelques minutes dans la fessée reçue à Portland. Mais alors que le bateau prenait l’eau, Monty Williams l’a lancé pour tenter d’écoper un peu les problèmes offensifs et ça a fonctionné. L’ancien de Wisconsin a apporté son toucher et s’est montré énergique pour mettre à mal les couvertures défensives des Pelicans, qui n’ont jamais réussi à le gêner.

⛔ La défense dans l’axe des Pelicans. Devonte’ Graham et Nickeil Alexander-Walker ont beaucoup arrosé (4/16 de loin en cumulé) mais le principal problème des Pelicans en deuxième mi-temps fut leur incapacité à contrôler l’axe face à la science de Chris Paul. Le meneur a ainsi pu servir beaucoup trop facilement JaVale McGee et Frank Kaminsky près du cercle, ou obtenir ses tirs à mi-distance pour reprendre le contrôle de la partie.

CHRIS PAUL, 3E MEILLEUR PASSEUR DE L’HISTOIRE

Le meneur de Phoenix n’avait besoin que de 8 passes décisives pour intégrer le Top 3 de l’histoire, en dépassant Mark Jackson et Steve Nash. Il en a finalement réalisé 18 (!) pour se hisser sur le podium avec brio.

Désormais, Chris Paul compte donc 10 346 passes en carrière (en saison régulière) et seuls John Stockton (15 806) et Jason Kidd (12 091) sont désormais devant lui au classement. Avec ses 14 points du soir, il a également grappillé une place (45e) au classement des meilleurs scoreurs, dépassant Tom Chambers avec 20 056 points.

LA SUITE

Phoenix (3-3) : les Suns ont l’occasion d’enchaîner avec la réception des jeunes Rockets, jeudi soir (03h00).

New Orleans (1-7) : les Pelicans rejouent eux dès la nuit prochaine chez les Kings (03h00).