Stats & Highlights | Les Clippers et le Magic inversent la tendance, les Spurs déçoivent

Les Wolves et le Thunder pourront nourrir des regrets ce lundi soir. Les deux équipes avaient la victoire au bout des doigts, avant les efforts du Magic et des Clippers en fin de match pour finalement arracher un succès.

Les Pacers, de leur côté, ont enfin fait un bon match et gagné, quand les Cavaliers ont rebondi, à Charlotte, après deux défaites à l’Ouest.

Charlotte – Cleveland : 110-113

Pour une fois, ce ne sont pas les Cavaliers qui ont souffert des ballons perdus. Les Hornets ont perdu huit possessions dès le premier quart-temps, iront jusqu’à treize à la pause, permettant à Darius Garland et compagnie de prendre un excellent départ, avec presque vingt d’avance.

En « back-to-back », les joueurs de James Borrego vont pourtant trouver l’énergie pour revenir en seconde période. Terry Rozier et LaMelo Ball lancent un 10-0 en dernier quart-temps et dans les derniers instants, le premier a même une balle d’égalisation derrière l’arc. C’est manqué et Darius Garland assure la victoire aux lancers-francs.

Hornets / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Hayward 29 2/7 2/6 0/0 0 3 3 2 1 2 2 1 -4 6 7 M. Bridges 36 4/18 1/7 4/4 2 7 9 8 2 3 3 2 +5 13 18 M. Plumlee 26 1/2 0/0 0/0 4 3 7 3 3 0 2 3 +13 2 12 L. Ball 34 12/22 5/8 1/1 4 3 7 6 6 2 2 2 +14 30 35 T. Rozier 34 9/22 4/11 1/2 0 6 6 2 0 2 3 1 +2 23 17 P.J. Washington 17 6/9 2/3 4/6 3 1 4 0 1 1 2 2 -19 18 18 C. Martin 27 4/9 1/1 1/2 5 1 6 4 3 1 1 0 +2 10 14 N. Richards 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 +2 2 1 I. Smith 11 2/4 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -16 4 4 K. Oubre Jr. 21 1/8 0/3 0/0 3 1 4 1 5 1 1 1 -14 2 1 Total 42/102 15/39 11/15 21 26 47 27 23 12 17 12 110 Cavaliers / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 35 7/19 2/8 5/6 3 5 8 0 2 2 2 3 +1 21 19 J. Allen 35 9/13 0/0 6/9 6 10 16 2 2 1 1 3 +12 24 38 E. Mobley 40 7/15 0/2 1/2 4 6 10 3 4 2 4 1 -2 15 18 C. Sexton 36 5/17 1/5 6/8 4 3 7 2 0 2 2 0 0 17 12 D. Garland 35 5/13 1/6 5/7 0 3 3 4 1 3 3 0 -9 16 13 D. Wade 14 1/1 0/0 0/0 0 4 4 0 1 0 1 0 -8 2 5 C. Osman 21 4/5 4/5 1/2 0 0 0 2 3 0 0 0 -2 13 13 R. Rubio 25 1/7 1/2 2/4 0 1 1 8 1 2 3 1 +23 5 6 Total 39/90 9/28 26/38 17 32 49 21 14 12 16 8 113

Indiana – San Antonio : 131-118

Gregg Popovich a été clair après la rencontre, qualifiant cette défaite de « pire match » de la saison des Spurs. Défensivement, les Texans ne sont jamais entrés dans la partie. Alors que, même privés de Malcolm Brogdon, les Pacers ont enfin fourni un effort constant dans un match.

Avec un 8/10 à 3-pts en premier quart-temps, ils ont frappé fort d’entrée. Puis continué surtout, avec un collectif où cinq joueurs dépassent les 16 unités, avec plus de vingt points d’écart à la pause et un succès déjà validé avant le dernier quart-temps.

Pacers / 131 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 36 11/15 0/2 2/2 4 9 13 6 2 1 1 0 +15 24 39 M. Turner 24 7/10 1/4 4/5 1 7 8 0 3 2 3 3 +18 19 25 T.J. McConnell 26 5/7 0/0 0/0 1 2 3 10 3 3 0 1 +10 10 25 C. LeVert 24 6/19 3/7 1/2 0 2 2 7 1 0 3 0 +16 16 8 C. Duarte 28 6/11 4/6 2/2 1 2 3 2 2 1 1 0 +12 18 18 J. Holiday 25 6/8 5/7 0/0 0 0 0 4 0 2 2 0 +20 17 19 T. Craig 26 3/6 1/4 0/0 2 3 5 1 3 0 1 0 +6 7 9 O. Brissett 3 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 2 1 G. Bitadze 9 0/2 0/2 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 -3 0 1 B. Wanamaker 21 2/4 1/1 0/0 0 3 3 4 4 0 2 0 0 5 8 D. Washington Jr. 3 2/3 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 5 5 K. Martin 13 3/4 2/3 0/1 0 0 0 3 0 0 1 0 -13 8 8 Total 52/91 18/38 9/12 10 29 39 37 19 11 14 4 131 Spurs / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Johnson 23 4/11 1/2 0/0 3 2 5 4 1 1 3 0 -24 9 9 J. Poeltl 22 5/9 0/0 1/2 3 3 6 1 1 0 2 1 -21 11 12 D. White 27 4/10 3/5 2/2 0 2 2 7 2 0 0 0 -23 13 16 D. Murray 26 6/10 3/5 1/2 0 2 2 6 1 1 0 0 -19 16 20 L. Walker IV 27 4/11 2/6 0/0 0 4 4 2 0 0 2 0 +5 10 7 T. Young 15 1/3 0/0 0/0 0 3 3 5 1 1 2 0 -1 2 7 D. Eubanks 5 1/2 0/0 1/1 0 2 2 0 1 1 1 1 +2 3 5 K. Bates-Diop 25 5/9 0/2 0/0 1 6 7 0 0 0 2 1 +11 10 12 J. Landale 5 4/4 1/1 1/1 1 0 1 1 0 0 0 0 +7 10 12 T. Jones 18 4/5 0/1 1/1 0 1 1 4 0 0 0 0 +10 9 13 B. Forbes 19 3/3 3/3 1/2 0 0 0 1 1 0 2 0 -4 10 8 D. Vassell 27 6/12 1/3 2/3 0 3 3 3 1 2 2 1 -8 15 15 Total 47/89 14/28 10/14 8 28 36 34 9 6 16 4 118

Minnesota – Orlando : 97-115

La sortie sur blessure, à la pause, de D’Angelo Russell a-t-elle perturbé les Wolves ? Car avant ça, en appuyant à l’intérieur malgré un déficit de taille, Minnesota avait dominé les débats.

Puis, en troisième quart-temps, Orlando passe un 18-3 pour dépasser Karl-Anthony Towns et sa troupe. Cole Anthony est chaud, il est à la base de cette remontée et inscrit 14 points en dernier quart-temps, bien soutenu par Franz Wagner, 10 unités dans ce dernier acte. Le Magic remporte les douze dernières minutes 43-19, et le match.

Timberwolves / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 29 3/8 0/2 4/4 1 7 8 0 2 0 0 0 -10 10 13 J. McDaniels 17 2/4 1/3 0/0 2 0 2 1 6 2 2 0 0 5 6 A. Edwards 37 10/22 2/8 2/4 2 4 6 3 1 2 2 0 -11 24 19 K. Towns 37 8/17 4/8 3/7 6 10 16 6 3 2 2 0 -24 23 32 D. Russell 17 1/8 1/5 0/0 0 5 5 3 1 0 1 1 +15 3 4 T. Prince 21 2/7 1/5 0/1 0 0 0 1 2 1 1 0 -15 5 0 N. Knight 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +1 0 1 J. Okogie 12 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 0 -1 N. Reid 14 4/7 1/3 1/1 1 1 2 1 3 0 1 0 -10 10 9 J. McLaughlin 20 2/7 1/5 1/2 0 0 0 4 2 0 1 0 -23 6 3 M. Beasley 32 4/16 3/12 0/0 3 3 6 2 0 1 2 0 -20 11 6 L. Bolmaro 1 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +1 0 1 Total 36/97 14/51 11/19 16 31 47 21 20 8 12 1 97 Magic / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 31 10/18 5/9 3/5 2 2 4 2 0 2 0 1 +14 28 27 W. Carter Jr. 36 5/8 2/3 3/5 4 10 14 3 6 0 2 0 +3 15 25 M. Bamba 34 3/7 0/3 2/2 4 7 11 1 5 0 4 4 +4 8 16 C. Anthony 38 8/17 6/11 9/11 0 9 9 8 4 2 4 1 +19 31 36 J. Suggs 32 5/14 1/6 4/4 0 4 4 1 3 0 5 1 +4 15 7 C. Okeke 21 2/9 2/7 2/2 2 2 4 2 1 0 0 0 +14 8 7 M. Wagner 6 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +15 2 3 R.J. Hampton 15 1/5 0/2 1/1 0 2 2 0 0 0 1 0 +4 3 0 T. Ross 28 2/3 1/2 0/0 0 3 3 4 0 1 0 0 +13 5 12 Total 37/82 17/43 24/30 12 39 51 21 19 5 16 7 115

LA Clippers – Oklahoma City : 99-94

Que de regrets pour le Thunder, qui a été devant au score pendant l’intégralité de la partie ou presque. Ce « presque », ce sont une possession en début de match et surtout les 165 dernières secondes.

Josh Giddey donne neuf points d’avance à cet instant de la rencontre, on se dit donc que la victoire sera pour OKC. Mais Paul George (32 points) inscrit 8 points et Luke Kennard 5 dans un 16-3 fatal au Thunder, qui doit s’incliner.