Trae Young et les Hawks se reprennent face aux Wizards

Les Hawks n’ont pas manqué l’occasion de marquer le coup à l’occasion de la venue des Wizards, l’une des équipes en forme sur ce début de saison à l’Est. Jusqu’au bout, les hommes de Nate McMilan ont su résister aux assauts de Bradley Beal et consorts, avec un tandem Young/Bogdanovic (26 et 16 points) qui aura été dans tous les bons coups.

Bogdan Bogdanovic a été le principal instigateur du 12-0 aligné par les locaux en premier quart-temps avec un panier et deux services pour les 3-points de Danilo Gallinari (32-21). Alors que le backcourt des Hawks tentait de maintenir l’écart, Bradley Beal est lui aussi monté en température, et a progressivement réussi à ramener les siens à -3 à la pause (63-60), en scorant 19 points en première mi-temps.

Au retour des vestiaires, c’est Trae Young qui a repris les choses en main, délivrant un caviar pour le dunk de Clint Capela (16 points, 12 rebonds) avant de faire feu de loin puis de trouver Bogdan Bogdanovic pour un nouveau 3-points (75-60). Cette fois, l’écart était fait, « Ice Trae » enchaînant avec un floater avec la faute en prime pour donner 17 longueurs d’avance aux siens (80-63).

Le 6-0 aligné par Washington dans la dernière minute du troisième quart-temps a eu le mérite de maintenir le suspense (84-77). Mais Atlanta n’a pas craqué. Cam Reddish par deux fois de loin puis De’Andre Hunter à deux reprises dans la raquette ont relancé les Hawks qui ont ainsi repris 14 longueurs d’avance sur un missile extérieur de Bogdan Bogdanovic (108-94). Atlanta a ensuite fini le boulot depuis la ligne des lancer pour s’imposer 118-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La force de caractère des Hawks. Les locaux ont vu les Wizards revenir sur leurs talons juste avant la pause, effaçant la bonne première mi-temps d’Atlanta. Avec Trae Young en chef de file et un noyau dur au rendez-vous (7 joueurs à 11 points et plus), les Hawks ont alors repris tambour battant pour recréer un écart conséquent qu’ils ont su tenir jusqu’au bout.

– Le « perfect » aux lancers-francs. Fait suffisamment rare pour être souligné, les Hawks ont réussi tous leurs lancer-francs ! Un magnifique 29/29 avec un 11/11 pour Trae Young, un des maîtres en la matière, mais aussi un 6/6 pour John Collins. Le tandem a notamment contribué au 6/6 depuis la ligne de réparation qui a permis aux Hawks de finir le boulot sans trop de souci en toute fin de partie. À noter d’ailleurs que Washington a aussi été parfait sur la ligne de réparation avec un 16/16, pour un total combiné de 45/45 !

– Le combat au rebond. Le retour de Daniel Gafford n’a pas suffi à contenir l’impact du secteur intérieur des Hawks qui a également fait basculer le match en dominant le combat sous les panneaux avec 47 rebonds à 36. Les hommes de Nate McMillan ont notamment décroché 13 rebonds offensifs, presque le double par rapport à Washington. Derrière les 12 rebonds de Clint Capela, on retrouve John Collins avec 9 ballons captés.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Auteur d’un bon match sur le plan statistique (26 points, 6 passes décisives), le meneur des Hawks a surtout réagi en leader pour permettre aux siens de renouer avec la victoire. On retiendra notamment son gros début de deuxième mi-temps qui a remis Atlanta sur les rails.

✅ Bogdan Bogdanovic. Il a éclairé le début de partie des Hawks avec un passage remarquable. Premier lieutenant de Trae Young, il s’est ensuite distingué par sa justesse pour terminer avec 16 points (à 5/9 au tir, 4/6 à 3-points), 6 rebonds, 6 passes décisives et… 0 ballon perdu.

⛔ Bradley Beal. Le leader des Wizards a sorti une grosse fin de première mi-temps pour faire recoller son équipe au score. Problème : après avoir scoré 19 points sur les deux premiers quart-temps, l’arrière s’est complètement écroulé ensuite. Bradley Beal a ensuite presque manqué pour finir avec 24 points et 3 passes.

Gafford in, Bertans out

Les Wizards ont récupéré Daniel Gafford, de retour dans le cinq majeur après avoir été jugé apte à l’issue de l’échauffement. Touché au quadriceps, le pivot avait manqué les deux derniers matchs et a donc repris en douceur, signant 4 points, 5 rebonds, 3 contres mais aussi 4 fautes en 15 minutes. Malheureusement pour Washington, Davis Bertans est rapidement tombé à son tour, touché à la cheville après un choc avec Gorgui Dieng en fin de premier quart-temps. Le Letton n’est pas revenu en jeu par la suite.

LA SUITE

Atlanta (4-3) : les Hawks se déplacent à Brooklyn demain soir.

Washington (5-2) : les Wizards reçoivent Toronto demain soir.