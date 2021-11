Nikola Jokic trop esseulé face aux Grizzlies de Ja Morant

Les Nuggets restaient sur deux victoires de rang mais, dans le Tennessee, et malgré un très bon Nikola Jokic (23 points, 7 rebonds, 7 passes, 4 contres), ils ont subi la loi de Ja Morant et ses Grizzlies (106-97).

Maladroits, et entêtés à 3-points, les Nuggets ont craqué au retour des vestiaires derrière le duo de remplaçants des Grizzlies, Tyus Jones (17 points) et Xavier Tillman (12 points).

De son côté, Ja Morant a encore été intenable avec 26 points, 8 passes et 7 rebonds. Memphis revient dans le positif au bilan… avant de remettre le couvert face à ces mêmes Nuggets mercredi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Memphis hausse le ton en deuxième mi-temps. Au contact à la mi-temps, à seulement -2 (60-58), Denver avait bien réussi à développer son jeu en mettant la balle à l’intérieur sur Jokic et Gordon. Les Nuggets en étaient pour le coup à un très bon 56% de réussite au global. Mais au retour des vestiaires, ça n’a pas été la même limonade avec une nette chute de tension à 33%, principalement due à la pression défensive accrue des Grizzlies.

– Des Nuggets sans adresse. La mode est au 3-points en NBA, on le sait maintenant depuis plusieurs saisons, mais encore faut-il shooter à bon escient ! Les Nuggets ont manqué de discernement à Memphis en terminant à 9/38 à longue distance, après avoir débuté sur un 2/15 en première mi-temps. Une Bérézina derrière l’arc.

– Le banc des Grizz. À part le rookie Ziaire Williams qui s’est fait plaisir à 2/11 aux tirs, la « seconde unit » de Memphis a parfaitement répondu présent pour battre les Nuggets. Tyus Jones et Xavier Tillman en ont été les fers de lance, respectivement à 17 points, 8 rebonds et 4 passes et 12 points et 5 rebonds. Kyle Anderson ajoute également 9 points et 9 rebonds pour un total de 43 points (contre 34 à Denver).

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Il doit se sentir bien seul en ce début de saison, le MVP en titre. À 23 points, 7 rebonds, 7 passes et 4 contres, Nikola Jokic a encore noirci la feuille de stats pour les Nuggets mais il était encore trop esseulé pour tenir tête aux Grizzlies plus soudés alors que Will Barton et Michael Porter Jr. sont passés au travers.

✅ Ja Morant. Avec 29 points et 8 passes de moyenne sur ce début de saison, Ja Morant se pose comme un candidat direct à un strapontin au prochain match des étoiles, si ce n’est mieux ! Cette nuit face aux Nuggets, le meneur star des Grizz a de nouveau confirmé sa grande forme avec un match complet à 26 points, 8 passes, 7 rebonds avec un très efficace 12/22 aux tirs. Et dire qu’il était incertain à cause d’une douleur au coude…

✅ Tyus Jones. Très discret jusque-là, Tyus Jones est sorti de sa boîte face aux Nuggets hier soir. Le meneur remplaçant des Grizzlies n’avait pas encore dépassé la dizaine cette saison. C’est chose faite, et de fort belle manière avec 17 points, 8 rebonds, 4 passes dont un excellent 5/7 à 3-points.

⛔ Will Barton. Plutôt bon sur ces cinq premières sorties de l’année, Will Barton coince sur ses deux dernières. Déjà en travers au tir face à Minnesota (3/10), le vétéran des Nuggets a encore été à côté de ses pompes hier soir dans le Tennessee. Il finit à 4 points, 4 rebonds et 4 passes à 1/8 aux tirs. Et le pire +/- de son équipe à -14 (à égalité avec Jeff Green).

⛔ Jaren Jackson Jr. S’il termine avec 11 points et 4 rebonds, dont un solide 3/4 derrière l’arc, Jaren Jackson Jr. n’aura clairement pas pesé sur ce match. Comme depuis le début de saison, il n’y est pas. La preuve ? Son entrée en début de 4e quart qui a duré 15 secondes, le temps de prendre une 5e faute et de se faire rappeler sur le banc.

LA SUITE

Nuggets (4-3) : rebelote mercredi soir avec la deuxième manche face aux Grizzlies, toujours à Memphis.

Grizzlies (4-3) : la passe de deux mercredi ?