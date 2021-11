Quelques semaines d’absence de plus pour Zion Williamson

Willie Green qui a donné de ses nouvelles au lendemain de cette apparition avant la rencontre entre les Pelicans et les Knicks. On y voyait un Zion Williamson bien dodu et clairement pas très en forme, et son coach a annoncé qu’il se contentait pour l’instant de séances à 5-contre-0.

Les examens sont encourageants, et si dans deux à trois semaines, il n’y a pas de rechute, il sera autorisé à s’entraîner normalement. Dans le meilleur des cas, on devrait donc voir Zion Williamson avant décembre.

Mais méfiance…