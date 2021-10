Zion Williamson réapparaît et… son physique inquiète

La séquence ne dure qu’une dizaine de secondes, mais elle est tout sauf rassurante. Victime d’une fracture du pied cet été, Zion Williamson n’est toujours pas autorisé à s’entraîner, et à la vue de ses images, on peut comprendre pourquoi. L’ailier-fort vedette des Pelicans apparaît lourd, dans tous les sens du terme, et il ne fait que confirmer les rumeurs d’un poids aux alentours des 135 kilos.

Ce qui est évidemment incompatible avec les exigences du sport de très haut niveau. D’autant que ce surpoids ne serait pas étranger à ses multiples blessures depuis son début de carrière professionnelle.

Au micro, pour la rencontre entre les Pelicans et les Knicks, Clyde Frazier n’a pas été très tendre avec Williamson.

« Les gars, on peut voir que Zion a pris quelques kilos… Il doit perdre du poids. Il n’a que 21 ans, et il doit déjà travailler pour perdre du poids ».

Il y a un an, c’est James Harden qui était apparu avec des kilos en trop, et il avait rapidement rassuré tout le monde après son transfert aux Nets. Mais les deux joueurs n’ont pas le même âge, ni le même type de jeu, et ni les mêmes antécédents au niveau des blessures.