De l’importance de Mike Conley dans le dispositif du Jazz

Dernière équipe invaincue de ce début de saison, le Jazz a concédé sa première défaite hier soir sur le parquet de Chicago. Si DeMar DeRozan (32 points, 6 rebonds) a délivré un « clinic » de tirs à mi-distance, la raison de ce premier revers du Jazz est à trouver en l’absence de son meneur titulaire, Mike Conley, laissé au repos pour le deuxième match de son équipe en deux soirs.

Un Jazz sans liant

Sans son meneur vétéran aux manettes, le Jazz a manqué de liant en attaque en n’atteignant pas la barre des 100 points pour la première fois cette saison. Avec un mouvement de ballon réduit à sa plus simple expression, Utah a pataugé offensivement à l’image des partitions de Donovan Mitchell (30 points à 9/27 aux tirs dont 2/11 à 3-points, et 6 balles perdues) et Jordan Clarkson (16 points à 5/19 aux tirs et 4 balles perdues).

« C’est difficile quand un gars comme Mike n’est pas là », avoue tout de go Quin Snyder dans The Athletic. « On a demandé à Donovan d’en faire beaucoup, et on n’a pas été suffisamment lié. Mais bon, ce match est quelque chose qu’on va pouvoir revoir et qu’on va utiliser pour savoir ce qu’on doit modifier. »

En glissant Joe Ingles dans le cinq majeur, le Jazz pensait pouvoir amortir l’absence de Conley mais l’international australien n’a pas beaucoup pesé avec 9 points en 9 tirs et 4 balles perdues en chemin. S’il ne tourne « qu’à » 12 points et 4 passes sur ce début de saison, Mike Conley a bel et bien manqué à son équipe, ne serait-ce que pour organiser le jeu et mettre les systèmes en place.

« Il est très important pour nous », soufflait Mitchell. « On a été dispendieux avec le ballon. Je pense qu’on a commis beaucoup d’erreurs mentales. Quand on joue notre jeu et qu’on déploie nos systèmes, ça se passe bien et c’est fluide. Mais le plus important pour nous, c’est de pouvoir être capable de jouer notre jeu contre la pression. Et je veux dire la pression physique. »

Une défaite « référence »

Le rookie Jared Butler (0 point, 2 balles perdues) a lui aussi été mis à contribution. Mais lui non plus n’a pas vraiment su quoi faire face à des Bulls remontés à bloc. Le champion NCAA avec Baylor a bien réussi une jolie passe pour un 3-points d’Ingles dans le coin. Mais c’est à peu près tout…

« C’était difficile. J’ai simplement essayé de me mettre dans les bons spots. Est-ce que je monte la balle, ou est-ce que je dois aller me placer sur l’aile ? Je suis encore nouveau dans l’équipe. J’essaye de devenir proche de ces gars et je dois passer par une phase d’apprentissage. Ce n’est pas facile mais c’est une étape par laquelle je dois passer. »

Défait face à des Bulls qui jouaient à domicile, et ce après quatre victoires pour ouvrir sa campagne, le Jazz n’a pas de raison de rougir. Au contraire, ce revers peut servir de « match référence » pour trouver des solutions palliatives en l’absence de Conley. Un scénario qui pourrait, et devrait, se reproduire en saison régulière. Et peut-être en playoffs connaissant l’historique du meneur…

« On n’était pas vraiment dans notre rythme », conclut Coach Snyder. « Quand on subit la pression défensive comme ça, on doit s’aider les uns les autres. On doit comprendre quels sont les duels et les changer si besoin. C’était difficile de demander à Donovan de jouer meneur. On n’a pas joué aussi bien qu’on l’aurait espéré et on n’a pas fait certaines des choses qu’on voulait faire. »