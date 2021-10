Jabari Parker simplement heureux d’être encore à Boston

Après avoir connu cinq équipes depuis 2018, Jabari Parker espérait sans doute, en plus de rester en NBA, obtenir un peu de stabilité. Il a fallu être patient puisque les Celtics avaient décidé de le couper, avant de le signer à nouveau – une petite manœuvre financière qui avantage la franchise.

Mais l’essentiel est là pour l’ex Buck : il reste à Boston, après y être arrivé la saison passée, en avril dernier.

« Je savais que Boston était la bonne destination, je le savais », insiste-t-il à Mass Live. « C’est une équipe qui gagne et je vais devenir meilleur en jouant contre des joueurs comme ça au quotidien. Je vais être entouré de gros compétiteurs, je vais apprendre. »

Jabari Parker l’a dit, les Celtics ont des ambitions et forcément, avec l’effectif en place et ses propres limites en défense, il n’aura pas toujours du temps de jeu. Le début de saison le prouve très bien puisqu’il n’a pas joué les trois premiers matches. Ce n’est que contre Charlotte qu’il a enfin obtenu une chance de se montrer. Il a saisi cette opportunité avec 13 points et 5 rebonds en 17 minutes.

« Le coach m’a dit avant le match d’être préparé, tout simplement. Mais je le fais tout le temps, je garde la même mentalité. Je suis particulièrement bon pour être agressif offensivement. Ça permet de créer pour les autres aussi, donc ce sera soit du scoring, soit des ouvertures. Tant que j’attaque et que je reste agressif, je pense pouvoir remplir ce rôle. »

Un rôle de scoreur, de joueur tranchant, sur quelques minutes est sans doute ce que peut offrir de mieux Jabari Parker actuellement. Surtout face à la concurrence d’Al Horford et de Robert Williams, sans oublier les progrès de Grant Williams. Pour lui, c’est déjà beaucoup.

« C’est le chemin que j’ai choisi. Mes coéquipiers me soutiennent. Peu importe ce qu’il va se passer, je suis entouré de gens biens, dans une très bonne équipe. J’apprécie ce moment. Je suis simplement reconnaissant d’avoir cette chance de jouer et d’être en bonne santé. Tout le reste, ce n’est que du bonus. »