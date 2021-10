D’abord coupé, Jabari Parker reste finalement à Boston

Coupé il y a deux jours par les Celtics, Jabari Parker fera bel et bien partie de l’effectif de la franchise de Boston, re-signé mais pour un contrat inférieur (le minimum vétéran en fait) cette fois-ci.

À l’image des Warriors avec Gary Payton II, la manœuvre de Brad Stevens était donc avant tout financière puisque les Celtics économisent à peu près 500 000 dollars dans l’affaire, de quoi leur permettre de rester sous la luxury tax.

Arrivé en cours de saison passée en provenance de Sacramento, Jabari Parker a tourné à 6 points et 4 rebonds de moyenne (à 54% aux tirs) pour les C’s, avant de faire un peu mieux en playoffs à 8 points et 4 rebonds (à 61% aux tirs). On le sait, il est toujours un fort joueur en attaque, mais c’est de l’autre côté du terrain que le bât blesse.

À ce stade de sa carrière, et sans progrès réels en défense, il ne peut viser mieux qu’un destin de « journeyman »…