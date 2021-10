Grant Williams, le nouveau Jae Crowder des Celtics ?

Avec 18 points contre les Rockets dimanche soir, Grant Williams a fait d’une pierre, deux coups. Déjà, il a égalé son record en carrière. Ensuite, il a confirmé ses énormes progrès au shoot extérieur.

Car avec son 5/7 à 3-pts à Houston, l’intérieur affiche désormais un très joli 9/13 dans ce domaine cette saison. Une énorme réussite (71%) qu’il faudra confirmer mais qui est bien loin des difficultés observées lors de ses premiers mois dans la ligue. Rappelons en effet que, rookie, Grant Williams avait commencé par un 0/24 à 3-pts et attendu son 23e match pour inscrire un premier panier primé…

« Je le vois de près, il bosse quotidiennement », explique ainsi Ime Udoka à Mass Live. « Il travaille très dur. Cet été, quand je suis arrivé à Boston, il m’a demandé ce qu’il pouvait faire. J’ai répondu défendre et monter ton pourcentage à 3-pts jusqu’à 40%. En ce moment, c’est ce qu’il fait. Il reste un jeune joueur qu’on veut voir grandir et il shoote très bien depuis le début du training camp. »

Les progrès sont là, il faut maintenant de la constance

Avec 12.7 points de moyenne, en 24 minutes après trois matches, il entend s’imposer comme un « 3&D » précieux pour les Celtics, comme Jae Crowder le fut à Boston entre 2014 et 2017. Après une saison rookie à 25% de réussite derrière l’arc, puis 37% la saison passée, il démarre fort cette année et veut continuer, même s’il s’attend à être davantage surveillé désormais.

« Plus on va avancer, plus elles vont commencer à me respecter », annonce-t-il, en parlant des défenses adverses. « Je dois simplement continuer de mettre les shoots ouverts, car ça ouvre des possibilités pour notre attaque. Cela rend les choses plus faciles pour Jayson Tatum et Jaylen Brown. C’est un peu mon rôle, je l’accepte et j’essaie de le faire le mieux possible. Je dois rester régulier durant toute la saison, et éviter les hauts et les bas. Je dois être fiable, c’est le plus important. »

La saison passée, les deux All-Stars ont souvent manqué de soutien offensivement. Un Grant Williams capable d’apporter une quinzaine de points avec un haut pourcentage à 3-pts serait un plus non négligeable.

« Il a beaucoup bossé sur son tir car il savait qu’il allait avoir des shoots ouverts », raconte Jayson Tatum. « Si on veut devenir une bonne équipe, il faut qu’on écarte le jeu et on a besoin de joueurs qui peuvent mettre dedans de loin. Il connaît son rôle et le fait très bien. Qu’il frappe de loin ainsi, c’est important pour lui et pour nous. »