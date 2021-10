Previews 2021/22 | Qui sera le meilleur rookie ?

Suite de nos pronostics pour les trophées individuels avec la course au meilleur rookie. Le cadre est délimité puisqu’on retrouve essentiellement des joueurs draftés, et cette saison, la rédaction de Basket USA voit un grand favori, et même un très grand favori avec Jalen Green, l’arrière des Rockets.

Pourtant, la classe 2021 est de qualité, comme on a pu le constater en Dummer League et en présaison avec Evan Mobley, Scottie Barnes ou encore Jalen Suggs et le surprenant Jared Butler. Mais Jalen Green est dans les conditions idéales pour tout casser dès sa première saison.

1- Jalen Green (Houston Rockets) | 90 points (sur 100)

Deuxième choix de la Draft, Jalen Green n’a pas réalisé une grande présaison, mais quelques séquences ont permis de voir à quel point l’arrière des Rockets a tout d’un très grand attaquant.

Athlétique et agressif, il rappelle Anthony Edwards par sa capacité à provoquer les défenses et à aller au cercle. Mais il a en plus une gestuelle déjà au point au niveau du tir extérieur, et c’est un scoreur né. Comme les plus grands attaquants, il ne changera pas son jeu un soir de maladresse, et on peut s’attendre à ce que ce soit un boulimique du tir. À Houston, il va jouer avec Kevin Porter Jr, qu’il connaît bien. Mais ce dernier n’est pas un pur meneur de jeu, et peut-être que les deux vont finalement se marcher sur les pieds.

2- Cade Cunningham (Detroit Pistons) | 10 points (sur 100)

Il y a une part d’inconnue puisqu’une entorse à la cheville l’a privé de toute la présaison. Numéro 1 de la Draft, c’est un vrai « playmaker » qui rend les autres meilleurs mais peut tout faire sur le terrain.

On en a eu un petit aperçu lors de la Summer League qu’il avait terminé avec 19 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions de moyenne. Le tout avec de l’adresse à 3-points. La vraie question, c’est de savoir si lui et Killian Hayes peuvent vraiment jouer ensemble. Si oui, ça signifie que Dante Cunningham aura sans doute moins le ballon en main, et ça peut limiter son impact. Mais si Dwane Casey lui donne les clés de la boutique, comme l’avait fait James Borrego aux Hornets avec LaMelo Ball, il aura évidemment son mot à dire dans la course au meilleur rookie.

ALL-ROOKIES TEAMS

1er cinq : Cade Cunningham – Jalen Green – Jalen Suggs – Scottie Barnes – Evan Mobley

2e cinq : Davion Mitchell – Josh Giddey – Trey Murphy – Chris Duarte – Alperen Sengun





Si le sondage n’apparaît pas, cliquez sur cette page