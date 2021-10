Jared Butler, le rookie révélation de la présaison

Et si c’était lui le « steal » de cette Draft 2021 ? Sélectionné au second tour de la Draft, Jared Butler est tout simplement l’un des meilleurs rookies de cette présaison, et il a déjà sa place dans la rotation du Jazz.

Mais pourquoi a-t-il été sélectionné aussi bas alors qu’il est champion NCAA et meilleur joueur du dernier Final Four comme leader de Baylor ? Essentiellement parce que son début de carrière a été marquée par des problèmes cardiaques décelés en 2018 lorsqu’il évoluait à Alabama. Transféré ensuite à Baylor, il y a disputé trois saisons, avec à la clé ce titre décroché en avril dernier.

Mais au moment de faire des essais avant la Draft, il lui a fallu passer entre les mains de plusieurs médecins et d’experts pour prouver que ses soucis cardiaques ne l’empêchaient pas de pratiquer le sport au plus haut niveau. Un contretemps qui a refroidi des franchises NBA déjà inquiètes par l’état de ses genoux, mais le Jazz en a profité pour le choisir en 40e position.

Et à Utah, on ne le regrette pas puisque Jared Butler enchaîne les bonnes performances dans cette présaison, s’imposant comme une rotation solide derrière Donovan Mitchell et Mike Conley. C’est un « combo guard », capable de jouer 1 ou 2 avec la même efficacité. Et en présaison, il tourne ainsi à 18 points, 4.3 passes décisives et 1.3 interception de moyenne. C’est tout simplement le meilleur marqueur chez les rookies.

De l’intelligence de jeu, de la maîtrise et du culot

« Je pense que c’est juste une question de confiance » explique-t-il. « Si j’étais le coach d’une équipe qui a terminé avec le meilleur bilan de la saison, pourquoi aurais-je besoin de faire rentrer un rookie ? C’est comme ça que j’aborde la situation, et j’essaie juste de donner une raison de le faire. J’essaie d’être utile du mieux possible. »

Plus âgé que la moyenne des rookies actuels, Jared Butler impressionne par son intelligence de jeu, et il compense son manque de taille et de puissance par la qualité de ses déplacements, sa lecture du jeu et son bras. C’est un très bon shooteur, et à Utah, on a les systèmes pour en tirer profit.

« Avoir conscience de l’équilibre à trouver est, je pense, le plus important avec lui » témoigne Donovan Mitchell. « On a vu sur cette série de quatre matches qu’il était capable de très vite comprendre les choses, et de s’adapter. Il lui faudra apprendre, il y aura des hauts et des bas, mais il faut garder ce sang-froid. »

De cette présaison, on retiendra notamment son match face aux Bucks avec 22 pts et 7 pds, et des paniers importants dans le dernier quart-temps. On l’a vu défier Khris Middleton puis Giannis Antetokounmpo, mais aussi laisser sur place George Hill pour aller dunker à deux mains.

« On vous jette dans l’eau au milieu des requins, et on regarde si vous êtes un requin ou pas » répond Jared Butler à propos de cette rencontre face aux champions NBA. Face à lui ce soir-là, Jrue Holiday, l’un des meilleurs défenseurs à son poste. « Il est venu me voir, et m’a dit : « Oh, mais tu sais dribbler ! ».

Meilleur marqueur et meilleur passeur du Jazz en présaison, Jared Butler est « NBA Ready » et il devrait être parfait comme 4e rotation derrière le trio Conley-Mitchell-Clarkson.