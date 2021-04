Baylor champion NCAA : Jared Butler élu meilleur joueur du Final Four

Quand, à la mi-temps, Gonzaga est revenu à 10 points de Baylor, tout était encore possible…

Mais dès la reprise, Jared Butler a violemment claqué la porte sur la truffe des Bulldogs avec deux 3-points consécutifs qui ont donné le ton à cette deuxième mi-temps : Baylor était plus fort !

Auteur de 22 points et 7 passes, il a logiquement été élu MOP (Most Oustanding Player) du Final Four, devenant pour le coup le premier joueur à inscrire 20 points et délivrer 7 passes en finale NCAA depuis Carmelo Anthony en 2003 ! Il faut dire qu’avec 38 des 86 points (soit 44%) de son équipe qui sont venus soit de ses points, soit de ses passes, Jared Butler a été magistral de bout en bout.

« Tout le monde savait qu’on était en mission »

Déjà très bon en demi-finale, avec 17 points, 5 rebonds et 4 passes, il a su oublier sa maladresse des tours précédents (18/52 soit 35% de réussite aux tirs) pour finir en apothéose. À 6/14 aux tirs dont 4/9 à 3-points, Jared Butler en a laissé quelques-uns en route mais pour l’essentiel, il a été très propre, comme son 6/6 aux lancers en atteste.

« Je ne crois pas qu’il y ait eu un seul moment où on n’a pas cru qu’on pouvait gagner », a-t-il réagi. « Quand on a tous décidé de revenir cette saison, je pensais vraiment qu’on avait une chance d’être la meilleure équipe de l’histoire de Baylor, peut-être la première à atteindre le Final Four. Quand on a un objectif depuis si longtemps, on sait tous de quoi il s’agit. Tout le monde savait qu’on était en mission. Tout le monde a fait les sacrifices nécessaires. C’est pour ça qu’on en est là aujourd’hui. Je suis tellement content qu’on soit tous revenus. On a soudé le groupe et on a gagné ! C’est énorme. Il faut en faire un film ! »

Jared Butler est accompagné de son coéquipier, Davion Mitchell, dans le cinq majeur du tournoi, ainsi que des deux Zags, Jalen Suggs et Drew Timme alors que c’est le scoreur fou de UCLA, Johnny Juzang, qui complète la rotation.

Les highlights de Jared Butler en finale

Le cinq majeur du tournoi