March Madness : Davion Mitchell, le chien de garde des Bears

Fraichement élu meilleur défenseur du pays, succédant notamment à Matisse Thybulle des Sixers (élu en 2018), après avoir été logiquement élu meilleur défenseur de sa conférence, la Big 12, Davion Mitchell est plus que prêt pour le grand frisson face à Gonzaga en finale du tournoi universitaire.

Élément moteur de l’équipe de Baylor qui s’y est qualifiée sans coup férir, neuf points étant leur plus petite marge de victoire (face à Arkansas au Elite Eight), Mitchell sera bien sûr une des clés du match, son duel face à Suggs bien parti pour être fondamental dans cette finale très attendue.

« Un cauchemar pour le porteur de ballon adverse »

« On l’appelle « off night » parce que ses adversaires tendent à être un peu éteint face à lui », souriait Scott Drew après la victoire contre Arkansas au Elite Eight. « Il est un cauchemar pour le porteur de ballon adverse. Il donne le ton pour notre défense. C’est lui le poisson pilote. Il travaille dur et il emmène tout le monde dans son sillage. Il apporte énormément d’énergie et puis il a des qualités de vitesse incroyables. »

Auteur d’un double-double à 12 points et 11 passes pour passer facilement l’obstacle de Houston en demi-finale, Mitchell est un arrière à tout faire pour les Bears. Superbe défenseur sur le porteur du ballon, avec 2 interceptions de moyenne cette saison, il peut effectivement créer pour ses partenaires comme artiller derrière l’arc, avec 45% à 3-points cette saison.

Après avoir passé son année freshman du côté d’Auburn, sans réussite à 4 points et 2 passes de moyenne, Mitchell a eu la bonne idée de transférer à Baylor, où il a été élu meilleure arrivée de la Big 12. Il est ensuite graduellement passé du statut de meneur trop petit (1m88) au shoot trop instable (32% sa première saison chez les Bears), à celui du meilleur défenseur de sa conférence, puis du pays, qui plus est finaliste du tournoi 2021…

A 22 ans, Mitchell est déjà un joueur qui a bien roulé sa bosse et a appris de ses mésaventures passées. Face au freshman sensation, Jalen Suggs, il sait qu’il va avoir un sacré défi à relever. Mais ses quatre années universitaires l’y ont parfaitement préparé.

« Je dois simplement choisir les bons moments, quand lui mettre la pression et quand je n’ai pas besoin de la lui mettre », explique Mitchell pour Dallas News. « Mais il a de très bons coéquipiers autour de lui, donc je ne veux pas que mes coéquipiers se retrouvent dans une situation défavorable où ils doivent m’aider et laisser d’autres joueurs ouverts. Mon boulot sera de rester en face de lui et de lui rendre la tâche difficile. »

A 14 points, 5 passes et 3 rebonds de moyenne, Mitchell sera aussi une menace de l’autre côté du terrain. en fin de compte, sa meilleure défense sera peut-être bien l’attaque. Avec ses agressions répétées et son premier pas fulgurant, il pourrait bien user, et fatiguer son vis-à-vis (Suggs ou un autre) à son tour.

« Ces deux-là sont deux grands compétiteurs, deux joueurs très talentueux et deux joueurs qui aiment élever leur niveau de jeu dans les grands moments », souligne Scott Drew, le coach de Baylor. « C’est tout de même un bon point d’entrer dans un match en sachant qu’on a le meilleur défenseur du pays de notre côté. »

« C’était il y a trois ans… »

Mètre étalon de la défense cette saison, Davion Mitchell a pour le coup tapé dans l’œil des scouts NBA avec sa progression continue ces deux dernières saisons. Son transfert à Baylor lui a permis de prendre une toute nouvelle dimension, faisant pour le coup oublier ses mensurations qui l’avaient naguère privé de l’intérêt des grandes facs.

Désormais considéré comme un « lottery pick » à coup sûr, selon un scout NBA, Mitchell pourrait rejoindre son homonyme du Jazz, avec lequel il partage plus que son nom de famille. Tous deux sous-côtés car un peu limités en taille pour leur poste, Davion et Donovan Mitchell ont déjà pu discuter ensemble alors que le premier gagnait peu à peu en notoriété.

« Il a deux ans de moins que moi mais c’est fou que nos anniversaires soient à deux jours de différence », a récemment réagi Donovan Mitchell dans le Deseret News. « Tout le monde sait qu’il peut défendre mais il peut faire tellement d’autres choses. Il a un bon shoot en sortie de dribble, il peut créer pour impliquer ses coéquipiers et il est globalement un leader de son équipe. Même s’il sait qu’il peut shooter à chaque fois, il y renonce et joue collectif en trouvant des moyens d’impliquer tout le monde. »

Avec son acolyte, Jared Butler, Mitchell forme pour le coup la traction arrière la plus dangereuse de NCAA. La saison des Bears a certes connu un petit creux avec deux défaites, face à Kansas et surtout Oklahoma State dans le tournoi final de la Big 12, mais Baylor présentera quoiqu’il arrive la meilleure défense du pays face à Gonzaga, avec Mitchell en figure de proue.

Meneur explosif, qui passe des moulins à vent à l’échauffement, comme qui rigole, Davion Mitchell est en tout cas un jeune homme ambitieux, qui a de la suite dans les idées. Un ours aux dents longues en quelque sorte…

« Il m’avait envoyé un message pour me dire que si je les rejoignais, on allait atteindre le Final Four », conclut son coéquipier MaCio Teague, d’abord passé par UNC Asheville. « Ça ne s’est pas fait en un jour. C’était il y a trois ans… »

Son double-double face à Houston

Quelques highlights de sa carrière universitaire