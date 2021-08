Summer League | Jalen Green remporte son duel face à Cade Cunningham

En voilà une affiche qui valait le détour au Thomas & Mack Center puisqu’elle oppose les deux premiers choix de la Draft 2021. Et même si le score final (111-91) peut laisser penser que les Rockets se sont promenés, ce match a été plus équilibré qu’il n’y parait.

Ce sont même les Pistons qui avaient pris un meilleur départ. Sous la houlette de Cade Cunningham (20 points, 4 rebonds et 3 interceptions) et de Saddiq Bey, Detroit prend les commandes avec un 13-3 dès les premières minutes avant que Luka Garza (15 points) ne repousse une nouvelle fois les Rockets à 10 points en fin de 1er quart (28-18).

Le Turc Alperen Sengun confirme

Les Rockets vont augmenter le niveau dans un second quart-temps terminé à 62% de réussite pour prendre les devants avant le retour au vestiaire. Discret jusqu’ici Jalen Green (25 points) s’affirme en deuxième mi-temps. L’arrière joue de ses qualités athlétiques pour trouver la faille au cercle et transformer ses lancers provoqués (10/11 au total).

Avec l’épatant Alperen Sengun (21 points, 8 rebonds et 4 contres), le numéro 2 forme un prometteur duo de rookies. Le Turc fait des misères à l’intérieur avec sa technique et les Pistons subissent la comparaison malgré un Cade Cunningham élégant sur les « drives » et un Luka Garza très en vue.

Ajoutez à cela un Kenyon Martin Jr. au four et au moulin (16 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 2 contres) et vous obtenez une équipe qui termine le travail comme des grands avec un 25-11 alors que les Pistons étaient revenus à 6 longueurs à moins de 8 minutes du terme.

à noter également le non-match de Killian Hayes qui termine la rencontre 6 points (3/8 au tir dont 0/4 de loin) et un plus-minus de -24.