Locker Vision, la plateforme pour tout savoir des maillots NBA

Depuis quelques temps déjà, les franchises NBA utilisent une plateforme interne, « Locker Vision », pour choisir les tenues des matches. Désormais, dans le cadre du 75e anniversaire de la ligue, ce site est ouvert au public.

Ainsi, chaque fan peut venir observer les tenues des équipes pour chaque rencontre de la saison, jusque dans les moindres détails (tenue d’échauffement et même les serviettes).

La NBA a expliqué 123 tenues différentes seront utilisées durant cette saison régulière historique. La ligue précise aussi que 94% des rencontres seront jouées avec une combinaison unique de tenues et de parquet.

On savait déjà, par exemple, que les Knicks, les Warriors et les Celtics, les trois équipes encore existantes depuis la première saison de la ligue en 1946/1947, en plus des différents maillots disponibles chaque saison, allaient en porter un au design des premiers de l’histoire de la ligue.

Enfin, on apprend également que les logos Nike et NBA présents sur les maillots seront comme ornés de diamants.

Every Locker. Every Player. Every Game.

Find out what uniform your favorite team is wearing for EVERY game throughout the 2021-22 season at LockerVision! https://t.co/1ineenEJjA pic.twitter.com/FDsdvtfvHT

— NBA (@NBA) October 12, 2021